Em xinh Vũ Thảo My gây ấn tượng khi hát với chị đẹp Thanh Ngọc

Tối 20/12, chương trình nghệ thuật La Musica với chủ đề "When the Bell Rings - The Sound of Hope" diễn ra tại phường Phước Thắng, TP.HCM (Vũng Tàu cũ). Sự kiện có khoảng 2000 khán giả tham dự.

Đây là sự kiện ngoài trời, bao gồm các hoạt động chiếu phim và đêm nhạc, mô hình lần đầu được tổ chức tại Vũng Tàu. Ban tổ chức mời nhóm "anh tài", "chị đẹp", "em xinh" từ những game show được yêu thích trong thời gian qua như Vũ Thảo My, Thanh Thảo, Phạm Đình Thái Ngân...

"Em xinh" Vũ Thảo My và "chị đẹp" Thanh Ngọc gây ấn tượng khi song ca bài hát "Một ngày mùa đông".

Thanh Ngọc hát mở màn với các ca khúc Lời chúc đêm Giáng sinh, Cho em một lần yêu, Vào đời. Trên sân khấu, MC Nguyên Khang chia sẻ hai người học cùng trường, từ thời cấp 3 Thanh Ngọc đã rất nổi tiếng, được nhiều nam sinh ngưỡng mộ. Việc cả hai cùng đứng trên sân khấu dịp này cũng có thể coi là sự tái ngộ.

Trong khi đó, Vũ Thảo My thể hiện các bài hát Buông, Never enough, All I Want for Christmas Is You. Ngoài ra cô còn song ca cùng Thanh Ngọc trong Một ngày mùa đông. Đây cũng là lần hiếm hoi gần đây một "chị đẹp" và "em xinh" vốn tham gia hai chương trình "đối đầu" nhau gây ấn tượng khi kết hợp.

Anh tài Phạm Đình Thái Ngân góp mặt trong đêm nhạc.

Theo ông Phạm Minh Toàn, đại diện ban tổ chức, đồng thời cũng là ủy viên BCH, phó trưởng chi nhánh TP.HCM - Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, chuỗi chương trình là mô hình "city art weekend". Đây là nền tảng nghệ thuật công cộng vận hành thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghiệp văn hoá. Các thành phố như Liverpool, Seoul, Singapore, Melbourne, Barcelona hay Portland đều có mô hình này.

Đây là nơi nghệ sĩ có không gian thực hành và tiếp cận công chúng, nơi cộng đồng hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị, thúc đẩy du lịch và kinh tế sáng tạo.

"Đầu tư cho công nghiệp văn hóa không chỉ dừng ở các chương trình hay sản phẩm đơn lẻ. Quan trọng hơn là đầu tư cho hạ tầng văn hóa, nơi nghệ thuật có thể diễn ra thường xuyên và bền vững. Ở nhiều quốc gia, các không gian nghệ thuật công cộng hoạt động định kỳ chính là nền móng của hệ sinh thái sáng tạo", ông Toàn nói.