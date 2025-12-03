Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ DJ Nana Rybena bị bắt

  Thứ tư, 3/12/2025 21:39 (GMT+7)
Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế Thái Lan vừa bắt giữ diễn viên kiêm DJ Nana (Nana Rybena), với cáo buộc lừa đảo đầu tư.

Theo tờ The Star, Nana Rybena (hay còn được biết đến là Rybena Intachai) đã bị các sĩ quan của Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế (ECSD) bắt giữ vào hôm 3/12 tại nhà riêng ở Bangkok. Nữ diễn viên kiêm DJ đối mặt với cáo buộc lừa đảo đầu tư. Trước đó, nhiều người nộp đơn tố cáo cô đã lôi kéo họ tham gia vào các phi vụ mang tính chất lừa đảo.

Theo điều tra của ECSD, Nana đã dụ dỗ nhiều người đầu tư vào các dự án kinh doanh khác nhau, như kinh doanh cho vay cá nhân, giao dịch cổ phiếu với những nhân vật có tiếng trong giới đầu tư hay đầu tư vào quỹ kinh doanh của gia đình...

Nữ DJ được cho là lợi dụng danh tiếng và sự tin tưởng từ các nạn nhân để thuyết phục họ đầu tư. Giai đoạn đầu, cô chi trả tiền lời cho họ theo đúng cam kết. Nhưng từ tháng 2/2025, họ không còn nhận được tiền lời.

Nana Rybena anh 1

Nana Rybena bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo. Ảnh: The National.

Nana giải thích rằng chính phủ đã đóng băng tài khoản của mình nên không thể tiếp tục thanh toán tiền lời cho các nạn nhân. Khi bị chất vấn, cô đã phát hành séc hoàn trả tiền gốc và lợi nhuận, nhưng các séc này bị ngân hàng từ chối vì tài khoản không đủ tiền. Tổng số thiệt hại của các nạn nhân được ước tính vượt quá 190 triệu baht.

Mở rộng điều tra, ECSD còn phát hiện Nana làm giả giấy báo chuyển khoản và các tài liệu chuyển nhượng cổ phần liên quan đến tiệm làm tóc của cô, đồng thời dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước.

Hiện tại, người đẹp hiện vẫn phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định cô không có ý định lừa đảo. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiến hành điều tra thêm.

