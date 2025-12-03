‘Avatar 3' hủy buổi ra mắt ở Trung Quốc

"Avatar: Fire and Ash" đột ngột hủy buổi ra mắt tại Trung Quốc. Ngoài ra, nhan đề phim cũng được thay đổi trên các ấn phẩm quảng bá.

Theo tờ Sinchew, Avatar: Fire and Ash ban đầu ấn định lịch buổi ra mắt tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 8/12, với sự tham dự của đạo diễn James Cameron và một số khách mời bí mật. Tuy nhiên, hôm 2/12, phía hãng phim đột ngột thông báo hủy sự kiện thảm đỏ vì “yếu tố bất khả kháng”, đồng thời xin lỗi khán giả đã mua vé.

Thông tin khiến nhiều người hâm mộ háo hức chờ được tham dự không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người thậm chí đã đặt mua vé máy bay từ trước. Theo truyền thông Trung Quốc, phía BTC đã đề xuất hoàn tiền vé và tặng thêm phiếu đổi phim để bù đắp.

Ngoài việc hủy thảm đỏ, nhan đề "Fire and Ash" cũng bị gỡ khỏi một số ấn phẩm quảng bá tại Trung Quốc, thay bằng "Avatar 3". Chủ đề này ngay lập tức lên top tìm kiếm trên Weibo. Nhiều cư dân mạng suy đoán việc hủy thảm đỏ, thay đổi nhan đề phim có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nhà Hong Fuk Court ở Hong Kong cách đây không lâu.

Avatar 3 giới thiệu tộc Người Tro. Ảnh: Disney.

Trước đó, buổi ra mắt phần 3 Avatar tại Los Angeles diễn ra hoành tráng, với sự xuất hiện của James Cameron, nữ chính Zoe Saldana, Sigourney Weaver cùng nhiều ngôi sao Hollywood khác tới tham dự.

Avatar: Fire and Ash có thời lượng 3 tiếng 15 phút, trở thành phần dài nhất trong lịch sử loạt phim. Bom tấn khoa học viễn tưởng này phải mất ba năm để hoàn thiện hiệu ứng kỹ xảo. Sau buổi chiếu đặc biệt cho truyền thông, báo giới, đứa con tinh thần của James Cameron nhận về cơn mưa lời khen. Không ít cây bút ca ngợi bộ phim là một hành trình phiêu lưu ngoạn mục, với phần hình ảnh, cảnh hành động vượt sức tưởng tượng.

Trước đó, James Cameron từng tiết lộ vợ ông đã khóc suốt bốn tiếng sau khi xem bản dựng thô, gọi đây là phần cảm động nhất của cả thương hiệu.