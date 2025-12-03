Siêu mẫu Hà Anh cảnh báo

Hà Anh gây xôn xao khi chia sẻ vụ việc mẹ ruột nghi bị dính bẫy lừa đảo, có thể mất 250 triệu đồng. Cô cảnh báo khán giả cẩn trọng khi đầu tư.

Sáng 3/12, Hà Anh gây chú ý với bài đăng dài trên trang cá nhân, chia sẻ chuyện mẹ ruột nghi bị dính bẫy lừa đảo đầu tư. Siêu mẫu tiết lộ mẹ của cô năm ngoái đã chi 250 triệu đồng, mua gói nghỉ dưỡng của một công ty được quảng cáo là "đa ngành hàng đầu Việt Nam".

"Năm ngoái mẹ bỗng ngỏ lời mượn em gái tôi 20 triệu, nộp cho một công ty để họ 'bán lại' thẻ nghỉ dưỡng đã mua. Thế là em gái tôi nghi ngờ, hỏi kỹ thêm. Hai chị em tôi mới tá hỏa khi biết mẹ đã nộp 250 triệu, để mua gói thẻ nghỉ dưỡng của công ty này. Bây giờ thấy có vấn đề, mẹ tôi đề nghị rút tiền về thì nhân viên sale hứa hẹn sẽ bán lại hợp đồng cho mẹ tôi một cách dễ dàng. Chỉ cần nạp thêm tiền để được vào một group nào đó để tham gia bán lại", Hà Anh kể.

Hà Anh gây xôn xao khi chia sẻ vụ việc mẹ ruột nghi dính bẫy lừa đảo. Ảnh: FBNV.

Nữ siêu mẫu sau đó sinh nghi, kiểm tra lại những hợp đồng, giao dịch của mẹ với công ty bán gói nghỉ dưỡng. Cô cho biết cũng tra cứu thông tin trên mạng, và phát hiện công ty này từng bị phản ánh có một số điểm mập mờ trong cách thức hoạt động.

Hà Anh cho biết số điện thoại của công ty in trên brochure hiện không liên lạc được. Trong khi nhân viên sale từng tư vấn bán gói nghỉ dưỡng cho mẹ cô nay đã không còn làm việc. Siêu mẫu cho biết đang suy nghĩ đến việc tới thẳng một văn phòng công ty tại Hà Nội, nơi mẹ cô từng giao dịch, để làm rõ mọi chuyện.

"Tôi rất muốn có câu trả lời - Bị lừa hay không bị lừa? Cho đến khi tôi có câu trả lời, tôi khuyến cáo các chị, các cô, nếu có những lời đề nghị tương tự như thế này, hãy thẳng thắn cúp máy điện thoại, kẻo những phiền toái không mời mà tới", siêu mẫu bày tỏ bức xúc.

Kèm theo đó, Hà Anh đăng tải nhiều hình ảnh hợp đồng làm bằng chứng. Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bàn luận. Dân mạng khuyên người đẹp nên nhờ tới luật sư hay sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Hà Anh sinh năm 1982 ở Hà Nội, được biết đến khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và lọt top 10. Cùng năm, cô nhận danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Sau đó, cô phát triển công việc người mẫu và tham gia nhiều chương trình, cuộc thi khác nhau, như vai trò giám khảo ở Miss Universe Vietnam 2022.

Cô kết hôn với giáo viên người Anh tên là Olly vào 2016. Hai năm sau đó, họ chào đón con đầu lòng Myla. Hồi tháng 5 năm nay, Hà Anh thông báo hạ sinh con thứ 2 là bé Luca.