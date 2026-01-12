Kim Hiền giữa tin ly hôn

Trong bài đăng tổng kết năm 2025 trên trang cá nhân với hơn 700.000 lượt theo dõi, Kim Hiền từng ẩn ý về chuyện mạnh mẽ sống sau đổ vỡ tình cảm. “Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì từng yêu rất sâu”, người đẹp viết.