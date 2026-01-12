Kim Hiền giữa tin ly hôn

|
Hôm 12/1, thông tin Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều Andy Lê gây xôn xao mạng xã hội. Trước đó, hai người kết hôn hồi tháng 7/2015. Theo thông tin, sau gần 8 năm chung sống, họ khép lại cuộc hôn nhân vào tháng 7/2025. Kim Hiền và Andy Lê có một con chung là bé Yvona. Kim Hiền vẫn giữ im lặng trước tin đổ vỡ hôn nhân.
Trong bài đăng tổng kết năm 2025 trên trang cá nhân với hơn 700.000 lượt theo dõi, Kim Hiền từng ẩn ý về chuyện mạnh mẽ sống sau đổ vỡ tình cảm. “Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì từng yêu rất sâu”, người đẹp viết.
Cô chia sẻ thêm: “Điều mình mang theo sang 2026 không phải là nỗi đau mà là một trái tim đã biết yêu, biết giữ, và biết đi tiếp bằng tất cả dịu dàng còn sót lại. Và có lẽ, những ai nhìn mình vẫn ổn sẽ không bao giờ biết được mình từng được yêu đến mức nào, để có thể đứng vững như hôm nay”.
Trong một bài đăng mới đây, diễn viên Mùi ngò gai cho hay cô hiện đang học cách sống chậm lại sau những biến cố cuộc sống. Các con là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp cô vượt qua khoảng thời gian yếu lòng nhất.
Kim Hiền từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô được biết đến qua Dốc tình. Sau đó, người đẹp lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn và liên tục nhận lời mời đóng phim, xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm ăn khách mà nổi bật phải kể đến Mùi ngò gai hay Hương phù sa.
Trước mối tình với Andy Lê, Kim Hiền từng kết hôn lần đầu vào năm 2014 và có con trai riêng là Sonic. Những năm qua, sau khi rời xa hào quang showbiz, người đẹp chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh tại Mỹ. Ngoài ra, cô cũng cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, kết nối với người hâm mộ và phát triển kênh YouTube riêng.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.