Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Format-Lifestyle

Kim Hiền giữa tin ly hôn

  • Thứ hai, 12/1/2026 16:58 (GMT+7)
  • 16:58 12/1/2026

Kim Hiền và Andy Lê được cho là đã đường ai nấy đi sau khoảng 8 năm chung sống. Nữ diễn viên sống ở Mỹ cùng hai con.

Kim Hien anh 1

Hôm 12/1, thông tin Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều Andy Lê gây xôn xao mạng xã hội. Trước đó, hai người kết hôn hồi tháng 7/2015. Theo thông tin, sau gần 8 năm chung sống, họ khép lại cuộc hôn nhân vào tháng 7/2025. Kim Hiền và Andy Lê có một con chung là bé Yvona. Kim Hiền vẫn giữ im lặng trước tin đổ vỡ hôn nhân.

Kim Hien anh 2Kim Hien anh 3

Trong bài đăng tổng kết năm 2025 trên trang cá nhân với hơn 700.000 lượt theo dõi, Kim Hiền từng ẩn ý về chuyện mạnh mẽ sống sau đổ vỡ tình cảm. “Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì từng yêu rất sâu”, người đẹp viết.

Kim Hien anh 4Kim Hien anh 5

Cô chia sẻ thêm: “Điều mình mang theo sang 2026 không phải là nỗi đau mà là một trái tim đã biết yêu, biết giữ, và biết đi tiếp bằng tất cả dịu dàng còn sót lại. Và có lẽ, những ai nhìn mình vẫn ổn sẽ không bao giờ biết được mình từng được yêu đến mức nào, để có thể đứng vững như hôm nay”.

Kim Hien anh 6Kim Hien anh 7

Trong một bài đăng mới đây, diễn viên Mùi ngò gai cho hay cô hiện đang học cách sống chậm lại sau những biến cố cuộc sống. Các con là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp cô vượt qua khoảng thời gian yếu lòng nhất.

Kim Hien anh 8Kim Hien anh 9

Kim Hiền từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô được biết đến qua Dốc tình. Sau đó, người đẹp lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn và liên tục nhận lời mời đóng phim, xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm ăn khách mà nổi bật phải kể đến Mùi ngò gai hay Hương phù sa.

Kim Hien anh 10Kim Hien anh 11

Trước mối tình với Andy Lê, Kim Hiền từng kết hôn lần đầu vào năm 2014 và có con trai riêng là Sonic. Những năm qua, sau khi rời xa hào quang showbiz, người đẹp chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh tại Mỹ. Ngoài ra, cô cũng cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, kết nối với người hâm mộ và phát triển kênh YouTube riêng.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Lý do 'Thiên đường máu' gây tranh cãi vẫn đút túi trăm tỷ đồng

Nội dung nhiều sạn, diễn suất cũng chưa đủ thuyết phục, nhưng "Thiên đường máu" lại là cái tên gây sốt phòng vé đầu năm 2026. Nghịch lý này thực tế không khó lý giải.

32:1944 hôm qua

‘Thiên đường máu’ có Hoài Lâm - chủ đề hấp dẫn nhưng nhiều hạn chế

“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.

06:00 5/1/2026

Phim 'Adolescence' đại thắng Quả cầu Vàng

Teyana Taylor giành cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn Perfidia trong phim "One Battle After Another", đóng cặp với Leonardo DiCaprio.

35:2116 hôm qua

'My nam tram ty' Ma Ran Do bi thay vai? hinh anh

'Mỹ nam trăm tỷ' Ma Ran Đô bị thay vai?

2 giờ trước 18:25 13/1/2026

0

Ma Ran Đô không xuất hiện trong poster phim chiếu Tết "Báu vật trời cho", dù trước đó có tham gia lễ khai máy. Diễn viên đã rút khỏi dự án vì lịch trình không phù hợp.

Tinh trang dien vien Thai Hoa hinh anh

Tình trạng diễn viên Thái Hòa

3 giờ trước 17:21 13/1/2026

0

Diễn viên Thái Hòa từng bị đột quỵ, nằm liệt nhiều tháng và không thể nói được. Anh không có nhà cửa, sống nhờ sự cưu mang của chị gái ở Hải Phòng.

Tống Khang

Ảnh: FBNV

Kim Hiền Andy Lê Kim Hiền ly hôn Mùi ngò gai Hương phù sa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý