Phim Việt 250 tỷ xuất hiện trên báo Mỹ

"Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần được The New York Times gọi tên trong danh sách "phim hành động đáng xem nhất hiện tại".

Hôm 20/2, tờ The New York Times đăng tải bài viết "5 bộ phim hành động đáng xem nhất hiện tại". Trong danh sách mà tờ báo uy tín của Mỹ liệt kê có Tử chiến trên không (Hijacked) của đạo diễn Hàm Trần, bộ phim từng gây sốt phòng vé năm 2025 và thu hơn 250 tỷ đồng .

"Đạo diễn Hàm Trần chọn một cách tiếp cận khác cho tác phẩm không chiến của mình. Hijacked được truyền cảm hứng từ một sự kiện có thật: Vụ không tặc năm 1978 với chuyến bay 501 của hàng không dân dụng Việt Nam. Tác phẩm giật gân này có nhiều cảnh cận chiến nghẹt thở, chủ yếu giữa Bình và Long (Thái Hòa) - thủ lĩnh tàn nhẫn của băng nhóm không tặc, cùng những hành khách và nhân viên an ninh khác cố gắng giành lại quyền kiểm soát máy bay", The New York Times viết.

Tờ báo nhận xét kịch bản phim chắc tay, kịch tính, trong khi phần kỹ xảo được xử lý chân thực, đặc biệt ở phân đoạn một chiến đấu cơ nhận lệnh bắn hạ chiếc máy bay xuất hiện. "Từ những chi tiết đậm chất bi kịch ấy cho đến mức độ bạo lực trong phim dường như còn 'cháy' hơn cả nhiên liệu của phi cơ", The New York Times đánh giá.

Tử chiến trên không thu 252 tỷ đồng ở rạp Việt. Ảnh: NSX.

Bên cạnh Tử chiến trên không của Việt Nam, 4 bộ phim khác cũng góp mặt trong danh sách này là 96 Minutes, Customs Frontline, State of Fear và To Live Through Death.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Hàm Trần bày tỏ vui mừng và bất ngờ khi đứa con tinh thần của mình được khán giả quốc tế biết đến.

"Thật tuyệt khi có thể đón Tết Nguyên đán bằng một tin vui như vậy. Việc tác phẩm có cơ hội được khán giả quốc tế đón nhận mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Hy vọng bộ phim sẽ truyền cảm hứng để khán giả toàn cầu tìm kiếm và khám phá thêm nhiều tác phẩm được sản xuất trong giai đoạn đầy sôi động của điện ảnh Việt Nam hiện nay", cha đẻ Tử chiến trên không bày tỏ.

Ra mắt vào tháng 9/2025, Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Tác phẩm tiếp tục làm dậy sóng phòng vé sau cơn sốt Mưa đỏ, thu khoảng 252 tỷ đồng và trở thành phim hành động ăn khách nhất của Việt Nam, soán ngôi Hai Phượng.