Orange khoe ảnh du lịch

Đặng Thu Thảo tận hưởng những ngày đầu năm mới ở Đà Nẵng. Trong những năm qua, nàng hậu gần như rút khỏi ngành giải trí. Cô dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc gia đình, hỗ trợ chồng công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng nàng hậu đi du lịch, gặp gỡ bạn bè.
Ca sĩ Orange chia sẻ ảnh du lịch Thái Lan vào Mùng 5 Tết. Trước đó, cô và bạn trai tin đồn Woke Up vướng nghi vấn đi chung do đăng ảnh có nhiều điểm tương đồng về khung cảnh.
Gia đình của bộ 3 “Hoa dâm bụt” gồm Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc tụ họp nhau vào mùng 5 Tết Nguyên đán. Theo Đức Phúc, đây là năm thứ 8, 3 gia đình gặp gỡ nhau vào dịp Tết như vậy. Bộ 3 thân thiết với nhau suốt nhiều năm qua và đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc.
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đi chơi ở Nha Trang. Trước đó, họ vẫn dành những ngày quan trọng để đi chúc Tết 2 bên gia đình. Khánh Thi tâm sự năm nay cô được tuổi đẹp để đi xông nhà nội của Phan Hiển. Điều đặc biệt là lần này có mẹ Khánh Thi - bà Đông - cùng đi. “Mẹ đã 78 tuổi rồi, nên đi đâu Thi cũng chỉ mong được ở gần để chăm mẹ và bên mẹ nhiều nhất có thể. Về đến nhà nội, không khí thật sự ấm áp và sum vầy. Gia đình chồng có ông bà cố, các dì và chị em của mẹ chồng… Đặc biệt còn có ca sĩ Hoàng Mỹ An - chị họ của ông xã - cùng các cháu, chắt tề tựu đông đủ. Cả nhà quây quần, rộn ràng mà vẫn rất đỗi chân tình”, Khánh Thi kể.
MC Quỳnh Hoa du lịch ở Mũi Né, Lâm Đồng. Nữ MC trẻ trung với váy 2 dây, họa tiết chấm bi. Đăng ảnh khi đi nghỉ dưỡng dịp Tết, Quỳnh Hoa chia sẻ: “Đầu năm đi chơi, cả năm có ảnh đẹp”.
Diễn viên Mạnh Trường có khoảnh khắc đầm ấm, giản dị bên người thân. Anh cùng gia đình dạo chơi Hồ Gươm, ngắm nhìn khoảnh khắc thủ đô bước sang năm mới.
Việt Hương mặc áo dài khi đi chúc Tết người thân. Năm nay, nghệ sĩ kín lịch chạy show ngày Tết. Lịch trình bận rộn nhưng Việt Hương vẫn cố gắng cân bằng thời gian để ở bên gia đình. Đăng ảnh chụp cùng vợ, ông xã Việt Hương chia sẻ: “Dẫn em đi chúc Tết, chứ hôm nay mùng 5 gặp được tý buổi sáng. 13h là cô ấy đi diễn 2 suất tới 12 giờ đêm mới gặp lại”.
Nhạc sĩ Giáng Son chọn Ai Cập là điểm đến trong những ngày đầu năm. Cô kể mất gần 1 ngày bay đến thành phố Aswan, sau đó dậy từ 4h, đi 300 km để đến ngôi đền nổi tiếng Abu Simbel. “Mình phải đi bằng được ngôi đền này vì nó đã xuất hiện trong phim Xác ướp. Thật sự quá tuyệt vời”, nhạc sĩ chia sẻ.
