Orange khoe ảnh du lịch

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đi chơi ở Nha Trang. Trước đó, họ vẫn dành những ngày quan trọng để đi chúc Tết 2 bên gia đình. Khánh Thi tâm sự năm nay cô được tuổi đẹp để đi xông nhà nội của Phan Hiển. Điều đặc biệt là lần này có mẹ Khánh Thi - bà Đông - cùng đi. “Mẹ đã 78 tuổi rồi, nên đi đâu Thi cũng chỉ mong được ở gần để chăm mẹ và bên mẹ nhiều nhất có thể. Về đến nhà nội, không khí thật sự ấm áp và sum vầy. Gia đình chồng có ông bà cố, các dì và chị em của mẹ chồng… Đặc biệt còn có ca sĩ Hoàng Mỹ An - chị họ của ông xã - cùng các cháu, chắt tề tựu đông đủ. Cả nhà quây quần, rộn ràng mà vẫn rất đỗi chân tình”, Khánh Thi kể.