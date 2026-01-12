‘Em xinh’ 52Hz gây tranh luận

Tập 14 Running Man Vietnam gây tranh luận khi 52Hz đặt bảng tên phía trước ngực ở vòng xé bảng tên. Giữa ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ lên tiếng trên trang cá nhân.

Tập 14 của Running Man Vietnam có sự góp mặt của các khách mời gồm 52Hz, Lương Thế Thành và Pháo. Đáng chú ý, 52Hz được xếp chung đội với Trấn Thành, trụ lại qua nhiều vòng thử thách, tiến vào vòng xé bảng tên cuối cùng với Ninh Dương Lan Ngọc và Pháo.

Tuy nhiên, diễn biến ở chặng cuối đã làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Cụ thể, 52Hz lựa chọn xoay bảng tên ra phía trước ngực thay vì đặt sau lưng như thông lệ. Một số khán giả cho rằng đây là cách chơi “ăn gian”, vì vị trí “nhạy cảm” khiến đối thủ ngại tiếp cận. Cũng có ý kiến bênh vực nữ ca sĩ, cho biết thời điểm 52Hz thay đổi vị trí bảng tên thì các thành viên nam đã bị loại.

Giữa lúc tranh luận trái chiều, 52Hz đã lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ đăng tải lại hình ảnh gây tranh cãi, kèm chia sẻ ngắn gọn: “Điều không ai cấm thì tôi thử làm”. Phản hồi của 52Hz nhận được sự thích thú và nhiều ý kiến đồng tình từ khán giả. Trong khi đó, Lan Ngọc giữ thái độ thoải mái, đồng thời dành lời khen cho sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu của cả 52Hz lẫn Pháo.

Hình ảnh gây tranh luận của 52Hz.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Mùa 3 của show thực tế được sản xuất bởi Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.

Chương trình năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Sau 14 tập, chương trình được khán giả đón nhận với lượt tương tác, thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội.

52Hz, tên thật Trần Phương Thảo (sinh năm 1999), là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của thị trường nhạc Việt hiện nay. Theo đuổi dòng nhạc R&B, nữ ca sĩ gây chú ý với chất giọng đặc trưng cùng phong cách âm nhạc độc đáo, qua đó thu hút cộng đồng khán giả yêu nhạc indie.

Tại chương trình Em xinh “say hi”, 52Hz là một trong những cái tên ấn tượng nhất. Song cô không góp mặt trong top 5, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.