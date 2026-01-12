Trấn Thành đóng phim cùng sao Hàn Park Bo Gum

Báo Hàn đưa tin Trấn Thành sẽ tham gia phim điện ảnh "The Sword: A Legend of the Red Wolf", đóng cùng ngôi sao Hàn Quốc Park Bo Gum. Dự án do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch.

Theo thông tin từ Star News Korea, diễn viên Trấn Thành được cho biết sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf.

Cụ thể, nam diễn viên Cha Seung Won từng được cho là sẽ tham gia bộ phim. Tuy nhiên, do kế hoạch bấm máy ban đầu dự kiến vào tháng 8 năm ngoái bị dời sang năm nay, anh đã quyết định rút lui. Vai diễn của diễn viên Hàn Quốc sau đó được giao cho Trấn Thành.

Đây sẽ là lần đầu tiên Trấn Thành góp mặt trong một dự án điện ảnh lớn của Hàn Quốc. Bộ phim cũng được chú ý khi có sự tham gia của Park Bo Gum, trong khi nam diễn viên Joo Won đang cân nhắc lời mời tham gia.

Ngoài ra, trên trang Wikipedia của bộ phim, tên của Trấn Thành cũng đã được điền vào danh sách dàn cast, bên cạnh Park Bo Gum, Joo Won và Bibi.

Báo Hàn đưa tin Trấn Thành sẽ tham gia dự án The Sword: A Legend of the Red Wolf. Ảnh: @tranthanh, Dispatch.

The Sword: A Legend of the Red Wolf là tác phẩm mới của đạo diễn Kim Han Min, người đứng sau loạt phim sử thi đình đám The Admiral: Roaring Currents (Myeongnyang) và Noryang: The Sea of Death.

Bộ phim lấy bối cảnh hai năm sau khi thành Pyongyang của vương quốc Goguryeo sụp đổ. Câu chuyện xoay quanh một chiến binh (Park Bo Gum) bị mất trí nhớ và cuốn vào cuộc xung đột khốc liệt giữa năm thế lực nhằm tranh giành thanh kiếm huyền thoại Godumakhan, biểu tượng quyền lực của vương quốc Goguryeo.

Park Bo Gum là một trong những diễn viên hàng đầu của làn sóng Hallyu, được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như Reply 1988, Love in the Moonlight và Record of Youth. Sở hữu hình ảnh sạch, diễn xuất đa dạng cùng sức hút phòng vé ổn định, Park Bo Gum thường xuyên được lựa chọn cho các dự án lớn.

Trấn Thành nổi tiếng với vai trò diễn viên, nghệ sĩ hài, người dẫn chương trình truyền hình và nhà làm phim. Anh là đạo diễn và sản xuất nhiều bộ phim ăn khách như Bố Già, Nhà bà Nữ và Mai.