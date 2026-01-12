Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trấn Thành đóng phim cùng sao Hàn Park Bo Gum

  • 16:57 12/1/2026

Báo Hàn đưa tin Trấn Thành sẽ tham gia phim điện ảnh "The Sword: A Legend of the Red Wolf", đóng cùng ngôi sao Hàn Quốc Park Bo Gum. Dự án do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch.

Theo thông tin từ Star News Korea, diễn viên Trấn Thành được cho biết sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Hàn Quốc The Sword: A Legend of the Red Wolf.

Cụ thể, nam diễn viên Cha Seung Won từng được cho là sẽ tham gia bộ phim. Tuy nhiên, do kế hoạch bấm máy ban đầu dự kiến vào tháng 8 năm ngoái bị dời sang năm nay, anh đã quyết định rút lui. Vai diễn của diễn viên Hàn Quốc sau đó được giao cho Trấn Thành.

Đây sẽ là lần đầu tiên Trấn Thành góp mặt trong một dự án điện ảnh lớn của Hàn Quốc. Bộ phim cũng được chú ý khi có sự tham gia của Park Bo Gum, trong khi nam diễn viên Joo Won đang cân nhắc lời mời tham gia.

Ngoài ra, trên trang Wikipedia của bộ phim, tên của Trấn Thành cũng đã được điền vào danh sách dàn cast, bên cạnh Park Bo Gum, Joo Won và Bibi.

Tran Thanh anh 1Tran Thanh anh 2

Báo Hàn đưa tin Trấn Thành sẽ tham gia dự án The Sword: A Legend of the Red Wolf. Ảnh: @tranthanh, Dispatch.

The Sword: A Legend of the Red Wolf là tác phẩm mới của đạo diễn Kim Han Min, người đứng sau loạt phim sử thi đình đám The Admiral: Roaring Currents (Myeongnyang)Noryang: The Sea of Death.

Bộ phim lấy bối cảnh hai năm sau khi thành Pyongyang của vương quốc Goguryeo sụp đổ. Câu chuyện xoay quanh một chiến binh (Park Bo Gum) bị mất trí nhớ và cuốn vào cuộc xung đột khốc liệt giữa năm thế lực nhằm tranh giành thanh kiếm huyền thoại Godumakhan, biểu tượng quyền lực của vương quốc Goguryeo.

Park Bo Gum là một trong những diễn viên hàng đầu của làn sóng Hallyu, được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như Reply 1988, Love in the MoonlightRecord of Youth. Sở hữu hình ảnh sạch, diễn xuất đa dạng cùng sức hút phòng vé ổn định, Park Bo Gum thường xuyên được lựa chọn cho các dự án lớn.

Trấn Thành nổi tiếng với vai trò diễn viên, nghệ sĩ hài, người dẫn chương trình truyền hình và nhà làm phim. Anh là đạo diễn và sản xuất nhiều bộ phim ăn khách như Bố Già, Nhà bà NữMai.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Minh An

Trấn Thành Trấn Thành Hàn Quốc diễn viên giải trí

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

