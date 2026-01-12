Diễn viên Kim Hiền ly hôn

Hồ sơ tại Tòa Thượng thẩm bang California (hạt Orange, Mỹ) cho thấy Kim Hiền hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Việt kiều Andy Lê sau hơn bảy năm chung sống. Phán quyết được ban hành tháng 7/2025, cả hai cùng nuôi con chung.

Theo hồ sơ tại Tòa Thượng thẩm bang California (hạt Orange, Mỹ), Kim Hiền là người nộp đơn yêu cầu chấm dứt hôn nhân. Tài liệu ghi nhận hai bên đăng ký kết hôn ngày 13/7/2015, chính thức ly thân ngày 1/5/2023 sau hơn 7 năm chung sống.

Nữ diễn viên gửi đơn xin ly hôn lên tòa án ngày 8/5/2023. Ngày 3/7/2025, Kim Hiền tiếp tục nộp đơn yêu cầu xét xử mặc định do chồng cũ không phản hồi đơn ly hôn theo quy định tố tụng.

Ngày 17/7/2025, tòa ra phán quyết Kim Hiền và Andy Lê ly hôn, áp dụng hình thức nuôi con chung, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng ngang nhau.

Trang cá nhân của Kim Hiền gần đây đăng ảnh cùng các con và thú cưng.

Kim Hiền sinh năm 1982, nổi tiếng với vai Út Ráng trong phim truyền hình Hương phù sa (đóng cùng Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái). Cô còn xuất hiện trong các phim Mùi ngò gai, Dốc tình, Thiên mệnh anh hùng... Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Andy Lê và sang Mỹ định cư.

Sau khi lấy chồng, Kim Hiền gần như không hoạt động showbiz. Trang cá nhân của nữ diễn viên chỉ cập nhật cuộc sống đời thường. Gần đây, cô đăng bài viết ẩn ý chuyện ly hôn, xoay quanh cuộc sống tại Mỹ cùng hai con.

"Có những điều mình đã đi qua không cần phải giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu", nữ diễn viên chia sẻ.

Trước đó, Kim Hiền đăng ảnh cùng hai con, gọi các con là chỗ dựa tinh thần quan trọng. Khán giả đặt nhiều câu hỏi về tình trạng hôn nhân nhưng diễn viên không phản hồi. Cô chỉ trả lời đồng nghiệp, khán giả để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống.

Kim Hiền trải qua cuộc hôn nhân đầu với DJ Phong và có một con trai. Con trai theo cô sang Mỹ định cư từ năm 2005.