Hai nam diễn viên Trung Quốc lộ ảnh tình tứ

Hai nam diễn viên Trung Quốc Hà Sưởng Hy và Tô Dật Dương đây gây bàn tán vì mới đây lộ ảnh thân mật với nhau.

Ngày 12/1, tờ Ettoday đưa tin giới săn ảnh giải trí Trung Quốc mới đây tung ra thông tin liên quan đến 2 nam diễn viên Hà Sưởng Hy và Tô Dật Dương.

Trong đoạn video do một blogger giải trí đăng tải, Hà Sưởng Hy sau khi tan làm đã đến thẳng nhà Tô Dật Dương. Cả hai bị ghi lại khoảnh khắc ôm nhau ngay tại cửa, thậm chí Tô Dật Dương chạm vào nách Hà Sưởng Hy. Hành động của 2 diễn viên khiến dân mạng không khỏi bàn tán.

Hình ảnh gây bàn tán của 2 diễn viên. Ảnh: Ettoday.

Mối quan hệ giữa Hà Sưởng Hy và Tô Dật Dương được cho là đã tồn tại từ lâu. Cả hai từng hợp tác trong một bộ phim chiếu mạng, sau đó thường xuyên được cư dân mạng phát hiện bằng chứng cho thấy họ cùng xuất hiện tại một phòng gym. Ngoài ra, họ còn bị nghi ngờ cùng nhau du lịch khu rừng nước hồ Hàng Châu trong kỳ nghỉ năm 2024.

Hà Sưởng Hy (29 tuổi) là cựu thí sinh chương trình Youth With You và thành viên nhóm nhạc nam UNINE. Nam ca sĩ này đã rời nhóm và sắp tham gia một dự án phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Trong khi đó, Tô Dật Dương sinh năm 1995, tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2016. Anh từng tham gia phim thần tượng Hard to Coax.

Hà Sưởng Hy và Tô Dật Dương chưa lên tiếng về sự việc.

Khi biết thông tin Hà Sưởng Hy lộ ảnh tình tứ bên một đồng nghiệp, không ít khán giả thắc mắc liệu anh có tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý cho bộ phim mới. Nhất là bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả phủ nhận lý do này. Nguyên nhân là người lộ ảnh thân mật với nam diễn viên Trung Quốc không phải bạn diễn trong bộ phim mới của anh.

Ettoday cho biết thêm, điều đáng chú ý là giới săn ảnh giải trí đại lục trước nay gần như chưa từng công khai theo dõi hay đưa tin về các mối quan hệ đồng giới của nghệ sĩ, vì vậy việc Hà Sưởng Hy và Tô Dật Dương bất ngờ bị “soi” được xem là trường hợp hiếm gặp trong lịch sử tin đồn giải trí Trung Quốc.