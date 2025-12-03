Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hôn nhân của Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi

  • Thứ tư, 3/12/2025 18:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở tuổi 41, Quách Ngọc Tuyên có hôn nhân viên mãn với bà xã Thảo Hân. Diễn viên cho biết anh cảm thấy bản thân may mắn khi có vợ đồng hành, hỗ trợ trong công việc lẫn cuộc sống.

Quach Ngoc Tuyen anh 1

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên đăng tải trên mạng xã hội đoạn video kỷ niệm tình yêu với bà xã Thảo Hân. Trong bài đăng, gia đình nam diễn viên xuất hiện tại bệnh viện. “Hôm nay là ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. Kỷ niệm trong bệnh viện mới ghê chứ, kỷ niệm gì kỳ vậy”, Quách Ngọc Tuyên nói trong video.

Quach Ngoc Tuyen anh 2

Trước một bình luận nhận xét Thảo Hân ăn mặc xuề xòa, chưa phù hợp hình ảnh vợ nghệ sĩ, Quách Ngọc Tuyên trả lời: “Hy vọng một ngày cô sẽ có cái nhìn khác về vợ chồng con và đừng ghét tụi con nữa”. Hành động bênh vực vợ cùng những phản ứng tích cực của diễn viên trước ý kiến trái chiều nhận được thiện cảm từ phía khán giả.

Quach Ngoc Tuyen anh 3Quach Ngoc Tuyen anh 4

Ở tuổi 41, Quách Ngọc Tuyên có hôn nhân viên mãn với bà xã kém 16 tuổi. Diễn viên lần đầu gặp bà xã tại sân khấu kịch, vì Thảo Hân là con của nhân viên phục trang sân khấu. Anh tiết lộ chính vợ là người đã chủ động tán tỉnh mình trước.

Quach Ngoc Tuyen anh 5

Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 9/2019 và đón con đầu lòng (Bào Ngư) ngay sau đó, nhưng chưa tổ chức đám cưới. Theo Quách Ngọc Tuyên, lý do quan trọng nhất là chưa đúng thời điểm. Hơn nữa, với anh, lễ cưới chỉ là một dịp để ra mắt người thân, bạn bè. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của cả hai. Vì thế, khi các con lớn, vợ chồng anh sẽ lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.
Quach Ngoc Tuyen anh 6

Trong một cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, anh chia sẻ cảm thấy biết ơn bà xã vì sự hy sinh của cô với gia đình. Làm mẹ khi mới 19 tuổi, Thảo Hân đã cố gắng học hỏi các kiến thức để chăm sóc con, vun vén gia đình, giúp chồng toàn tâm cho nghề diễn.
Quach Ngoc Tuyen anh 7

Diễn viên cho biết anh cảm thấy bản thân may mắn khi có vợ đồng hành, hỗ trợ trong công việc lẫn cuộc sống. Cả hai dù chênh lệch tuổi tác nhưng có nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích. Quách Ngọc Tuyên cho hay bản thân anh luôn cố gắng lắng nghe, trò chuyện để hiểu Thảo Hân nhiều hơn. Trên mạng xã hội, Quách Ngọc Tuyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống của hai vợ chồng, không ngần ngại thể hiện tình cảm với bà xã.

Tống Khang

Ảnh: FBNV

Quách Ngọc Tuyên Thảo Hân

