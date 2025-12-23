Vóc dáng nữ chủ tịch trong 'Lằn ranh'

Đảm nhận vai nữ chủ tịch tập đoàn Trinh Tam - Mỹ Trinh trong bộ phim truyền hình Lằn ranh đang phát sóng giờ vàng VTV, Nguyễn Huyền Trang nhận được sự chú ý. Trong phim, nhân vật Mỹ Trinh qua phần thể hiện của nữ diễn viên được khen bởi sự sắc sảo, tạo hình ấn tượng, hợp vai.

Cô thể hiện được sự những khía cạnh khác biệt trong nhân vật, khi dịu dàng, mềm mỏng trong mối quan hệ với Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách (NSND Trung Anh thủ vai), khi lạnh lùng, bí ẩn, tính toán mưu mô trên thương trường. Vai diễn phản diện này giúp nữ diễn viên được chú ý nhiều hơn.

Sinh năm 1991 và tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Huyền Trang có khả năng diễn xuất tự nhiên, linh hoạt. Ngoài công việc diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, cô tham gia một số phim truyền hình như Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen, Đường lên Điện Biên, Lựa chọn số phận, Gia phả của đất… Từ các vai nhỏ, Huyền Trang dần được giao vai có nhiều đất diễn hơn.

Ngoài diễn xuất, phong cách thời trang của Huyền Trang cũng được nhận xét tích cực. Cô thường chọn những trang phục thanh lịch, tôn vóc dáng. Đời thường, nữ diễn viên cũng có phong cách thời trang trưởng thành, quyến rũ.

Thuộc thể loại chính luận, bộ phim Lằn ranh xoay quanh câu chuyện ở tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập với những vấn đề nóng hổi như tham nhũng, bảo kê, bao che… Theo Huyền Trang, phim có thời gian quay khoảng 6 tháng và đóng máy cách đây không lâu.

Huyền Trang kết hôn vào 2015 và ly hôn năm 2019. Cô có giai đoạn kinh doanh thất bại, bị lừa hết tiền, phải bán tài sản. Sau đó, cô livestream bán hàng để trang trải cuộc sống kết hợp với việc đóng phim.

