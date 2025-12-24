Phản ứng của Victoria Beckham sau khi bị con trai cắt đứt liên hệ

Theo Page Six, Victoria Beckham dường như đang cố gắng phớt lờ những ồn ào xoay quanh mối quan hệ gia đình.
Cụ thể, sau khi bị con trai chặn trên mạng xã hội, cô không có bất kỳ phản hồi trực tiếp nào, thay vào đó là đăng bài hỏi ý kiến về việc lựa chọn trang phục cho bữa tối cùng người thân. Trong đoạn clip, Victoria Beckham khoe vóc dáng trong hai thiết kế thuộc thương hiệu thời trang cao cấp do chính cô sáng lập.
“Hoàn toàn yêu thích hai chiếc váy này trong bộ sưu tập #VBPSS26 của tôi, chỉ là chưa biết nên chọn chiếc nào để mặc đi ăn tối tối nay”, cô viết kèm video.
Trước đó một ngày, cựu thành viên Spice Girls cũng chia sẻ đoạn video hậu trường cho thương hiệu mỹ phẩm cá nhân. Trong clip, Victoria trò chuyện vui vẻ với các cộng sự và cùng nâng ly. “Cạn ly vì tôi nào. Thôi đủ nói về tôi rồi. Mọi người nghĩ sao về tôi?”, cô hài hước nói.
Những hình ảnh mới của Victoria Beckham. Ảnh: @victoriabeckham
Những bài đăng này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Brooklyn Beckham được cho là đã chặn mẹ và các thành viên khác trong gia đình trên Instagram. Trước đó, người hâm mộ cho rằng David Beckham và Victoria Beckham là phía chủ động hủy theo dõi con trai.
Tuy nhiên, em trai Brooklyn, Cruz Beckham, đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Trên Instagram, Cruz khẳng định: “Điều đó không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. Họ thức dậy và phát hiện đã bị chặn, cũng như tôi”.
Theo tiết lộ từ báo chí Anh, nguyên nhân trực tiếp được cho là xuất phát từ việc Victoria Beckham bấm thích một video do Brooklyn đăng tải, trong đó anh hướng dẫn người hâm mộ cách nấu món gà quay.
Sau khi phát hiện Victoria đã bấm thích bài đăng này, nhiều người hâm mộ đã kêu gọi Brooklyn làm lành với bố mẹ, nhấn mạnh thông điệp “gia đình là trên hết”. Tuy nhiên, Brooklyn đã khó chịu trước sự thể hiện tình cảm công khai của mẹ mình và quyết định chặn toàn bộ gia đình.
