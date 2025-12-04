Chuyện nữ diễn viên Lập Phạm qua đời 5 năm không ai biết

Đổng Lập Phạm được xác nhận đã qua đời từ cuối năm 2020. Tới nay, đồng nghiệp, khán giả mới hay tin. Diễn viên từng gặp cú sốc chuyện tình cảm, sống cô độc cho đến cuối đời.

Theo tờ Liberty Times, thông tin diễn viên gạo cội Đổng Lập Phạm qua đời từ 5 năm trước gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Chủ đề này nhanh chóng leo top tìm kiếm trên Weibo.

Cụ thể, sự việc xuất phát từ bài đăng của một dân mạng. Người này vô tình phát hiện bia mộ khắc tên Đổng Lập Phạm tại một nghĩa trang ở Thẩm Dương. Truyền thông Trung Quốc sau đó đưa tin bà đã qua đời vì bệnh tật vào ngày 8/12/2020. Gia đình giữ kín thông tin nên suốt 5 năm qua, đồng nghiệp và khán giả không ai hay biết. Một số bộ phim diễn viên gạo cội tham gia trước khi mất, điển hình là Rừng Mộng Tưởng (2023) sau đó vẫn ra mắt bình thường.

Đổng Lập Phạm qua đời từ năm 2020. Ảnh: Weibo.

Tới nay, dân mạng mới phát hiện ở phần credit phim, tên Đổng Lập Phạm được ê-kíp đóng trong khung trắng, ngầm biểu thị diễn viên đã qua đời.

Khác với hình ảnh phú bà mạnh mẽ, có phần chua ngoa trên màn ảnh, Đổng Lập Phạm ngoài đời có tính cách hiền hậu, cuộc sống cũng nhiều sóng gió. Diễn viên từng chia sẻ trong một chương trình rằng hồi 20 tuổi, bà bị bạn trai lừa mất 50.000 NDT - thời điểm đó là số tiền khá lớn mà bà vất vả dành dụm.

Không chỉ mất cả tình lẫn tiền, cú sốc từ biến cố này khiến bà sợ hãi chuyện tình cảm, từ đó không hẹn hò thêm bất kỳ ai. Đổng Lập Phạm lựa chọn sống một mình cho đến cuối đời. Thông tin bà ra đi trong cảnh cô độc khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả đăng bài viết tưởng niệm cố diễn viên.

Đổng Lập Phạm nổi tiếng nhờ những vai diễn phú bà có ngoại hình to lớn, đầy khí thế. Hơn 30 năm trong nghề, bà xuất hiện trong hàng loạt dự án lớn nhỏ, được truyền thông ca ngợi bà là “diễn viên phụ vàng” của điện ảnh Hoa ngữ.

Báo chí Trung Quốc viết: "Đổng Lập Phạm tạo nên vô số vai kinh điển trên màn ảnh. Dù là ‘người đàn bà béo’ trong Thời gian hạnh phúc, ‘bà béo’ trong Xe đua điên cuồng hay ‘bà chủ nhà’ trong Hoàng kim đại kiếp án, thân hình đẫy đà cùng khí chất mạnh mẽ của bà ấy thật khó quên".

Ít ai biết, Đổng Lập Phạm mới chỉ học hết cấp 2. Song bà có niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, cố gắng vừa làm thêm vừa học diễn xuất, thậm chí từng làm thợ hồ. Nhờ giọng hát tốt, bà được nhận vào Đoàn ca vũ Thẩm Dương. Từ đó, bà theo đoàn đi lưu diễn khắp nơi rồi mới thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.