Á hậu Kiều Loan bức xúc

Kiều Loan bức xúc về việc bị một số tài khoản mạo danh đi gây rối, khiến cuộc sống và uy tín của cô lẫn gia đình bị ảnh hưởng.

Mới đây, trên trang cá nhân với hơn 200.000 lượt theo dõi, Kiều Loan lên tiếng về việc bị một số tài khoản mạo danh, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô cùng gia đình. Hai trong số những tài khoản giả mạo nổi bật mà á hậu điểm tên là "Nguyễn Hà Kiều Loan" và "Jackson Luis".

Người đẹp cho hay chủ tài khoản "Nguyễn Hà Kiều Loan" từng nhiều lần quấy rối Facebook, Zalo, số điện thoại cá nhân. Thậm chí, người này còn đến tận quán cafe của chị Kiều Loan ở quê để gây rối.

Kiều Loan bức xúc vì bị một số tài khoản mạo danh quấy rối, làm ảnh hưởng uy tín. Ảnh: FBNV.

"Vấn đề ở đây không đơn giản đến gây rối, mà là từ trên mạng đến ngoài đời thật. Giờ là quán cafe, thậm chí có khi sau này là nhà riêng kèm theo những hành động nguy hiểm khác. Mình cũng từng suy nghĩ bạn ấy có vài sự bất ổn nên cho qua. Nhưng nhỡ có phát sinh những hành động nguy hiểm, không lường trước được thì ai sẽ là chịu trách nhiệm", Kiều Loan bức xúc.

Á hậu Miss World Vietnam 2019 cho hay một tài khoản khác là "Jackson Luis", từng gửi cho cô những tin nhắn với lời lẽ khiếm nhã. Người này hay đi bình luận gây hấn với những người xung quanh, khiến Kiều Loan và gia đình bị hiểu lầm.

"Mình xin khẳng định, đây không phải là mình. Xin đừng bịa đặt để hả hê cho những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Bản thân mình cũng không muốn bị ai lôi vào, hoặc lôi gia đình vào những câu chuyện không xác thực", mỹ nhân sinh năm 2000 viết.

Kiều Loan sinh năm 2000, tham gia Miss World Vietnam 2019, giành ngôi vị á hậu. Cô là một trong những nàng hậu hoạt động năng nổ nhất ở Sen Vàng. Nhờ có giọng hát ổn nên Kiều Loan lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ thay vì chỉ tham gia sự kiện giải trí như các nàng hậu khác. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, cô giảm tần suất hoạt động, thỉnh thoảng mới tham gia một số sự kiện giải trí.