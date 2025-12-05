Cuộc sống sang chảnh của Kiều Loan

Trên trang cá nhân, Á hậu Kiều Loan chia sẻ hình ảnh tự tay chuẩn bị đồ cho Tết Hạ nguyên (ảnh trái). Theo á hậu, thời gian qua, lịch trình công việc lẫn cuộc sống của cô bận rộn nhưng người đẹp vẫn cố gắng chuẩn bị mâm cơm để cầu bình an, khỏe mạnh. Thời gian qua, á hậu thường xuyên cập nhật công việc lẫn cuộc sống lên trang cá nhân.

Hồi tháng 9, Kiều Loan thông báo cô trúng tuyển đại học hệ chính quy, ngành Y khoa tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang. Sau đó, người đẹp tới Đại học Quốc tế Hồng Bàng để làm thủ tục nhập học đồng thời nghe phổ biến quy chế, lịch học, tiện ích công nghệ và các hoạt động dành cho tân sinh viên.

Kiều Loan theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, sang chảnh. Thời gian qua, á hậu liên tục vướng tin sinh con. Những tháng đầu năm 2024, Kiều Loan bất ngờ biến mất. Cô không tham gia các hoạt động giải trí cũng như dự án của công ty và cũng thường chọn nhữn trang phục dáng rộng, che kín bụng mỗi khi xuất hiện.

Khoảng tháng 8/2024, hình ảnh được cho là Kiều Loan mặc đầm rộng, đi khám thai lan truyền trên mạng xã hội, các diễn đàn sắc đẹp. Tới tháng 9 cùng năm, một số nguồn tin cho biết người đẹp đã sinh con đầu lòng và được người thân chăm sóc. Tuy nhiên, Kiều Loan luôn giữ im lặng về các thông tin đời tư.

Hồi tháng 8, Kiều Loan tổ chức một bữa tiệc được cho là tiệc thôi nôi của con cô. Thời điểm đó, người đẹp không tiết lộ bất cứ thông tin nào về bữa tiệc. Tuy nhiên, khi đăng loạt ảnh lên trang cá nhân, cô đính kèm 3 trái tim màu vàng, đỏ và xanh. Động thái của cô được cho là ngầm xác nhận chuyện sinh con.

Kiều Loan sinh năm 2000, tham gia Miss World Vienam 2019 ( Hoa hậu Thế giới Việt Nam), sau đó trở thành á hậu. Cô là một trong những nàng hậu hoạt động năng nổ nhất ở Sen Vàng. Nhờ có giọng hát ổn nên Kiều Loan lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ thay vì chỉ tham gia sự kiện giải trí như các nàng hậu khác. Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc, chẳng hạn Trời sinh một cặp, Thần tượng đối thần tượng (The Heroes) hay thậm chí sân chơi dành cho giới rapper là King of Rap với nghệ danh Lona. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, cô giảm tần suất hoạt động. Thỉnh thoảng cô tham gia một số sự kiện giải trí.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.