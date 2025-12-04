Cuộc sống của Ánh Tuyết trong biệt thự 500 m2

Ca sĩ Ánh Tuyết hiện ít đi hát mà dành phần lớn thời gian để ở bên gia đình và chăm sóc thú cưng tại nhà riêng ở Hội An.

Ca sĩ Ánh Tuyết vừa chia sẻ khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho chú heo Joe Đen, 4 tuổi. Chú heo này được gia đình ca sĩ nuôi từ khi mới nặng hơn 1 kg. Ngoài chú heo nói trên, Ánh Tuyết còn nuôi hơn 10 thú cưng khác, phần lớn là cún.

Khi còn nhỏ, Joe Đen được Ánh Tuyết cho ngủ cùng phòng. Hiện tại, chú heo này đã được ở chuồng riêng, rộng rãi hơn. Thời gian qua, nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ sự lo lắng khi mưa lớn, nước dâng cao khiến căn biệt thự của cô bị ngập. Do đó, Anh Tuyết phải đưa chú heo tới vị trí cao, khô thoáng hơn.

Ánh Tuyết nuôi nhiều thú cưng tại biệt thự. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Ánh Tuyết thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường bên những thú cưng. Hàng ngày, cô chăm sóc, tự chuẩn bị đồ và cho chúng ăn.

Những năm qua, danh ca Ánh Tuyết sống cùng ông xã tại quê nhà Hội An, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Ánh Tuyết ít đi hát, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia đêm nhạc, sự kiện. Cô dành phần lớn thời gian bên gia đình, cùng chồng tập thể dục, trồng rau trong vườn...

Ca sĩ Ánh Tuyết (sinh năm 1961 tại Hội An), tên thật là Trần Thị Tiết. Cô là giọng ca nổi tiếng với các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao. Nữ ca sĩ được khán giả yêu mến qua nhiều nhạc phẩm, có thể kể đến như Ô mê ly, Con thuyền không bến, Cung đàn xưa, Ai lên xứ hoa đào, Trăng mờ bên suối...

Nữ ca sĩ kết hôn với kỹ sư người Pháp và có một con trai sinh năm 1995. Con trai của Ánh Tuyết hiện sống và làm việc ở châu Âu. Vợ chồng danh ca thỉnh thoảng sang thăm con khi có dịp.