Nữ diễn viên 10 lần phát hiện bạn trai ngoại tình

Diễn viên Trung Quốc Trác Dục Đồng gây sốc khi chia sẻ từng 10 lần bắt gặp người yêu ngoại tình, sau đó mới dứt khoát chia tay. Mối quan hệ độc hại này của cô kéo dài tới 6 năm.

Theo HK01, Trác Dục Đồng mới đây thu hút quan tâm khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Tại đây, cô có những chia sẻ gây sốc về chuyện tình cảm, cho hay từng 10 lần phát hiện người yêu ngoại tình.

Dục Đồng trải lòng một lần nọ, cả hai xảy ra cãi và cô chủ động bỏ nhà đi ngay trong đêm. Ngày hôm sau, cô quay lại lấy một số món đồ bỏ quên và sững sờ khi phát hiện cô gái lạ ngủ trong nhà. Sau đó, người đẹp nhắn tin cho bạn trai và người này cố gắng giải thích, thậm chí quỳ gối xin lỗi mong cô tha thứ.

Diễn viên Trác Dục Đồng. Ảnh: IGNV.

"Lúc đó còn trẻ, không hiểu chuyện. Anh ấy nói vì bình thường quen ôm tôi ngủ, tôi không về nhà nên anh ấy không ngủ được, tưởng cô gái kia là tôi nên mới gọi cô ấy tới", Trác Dục Đồng kể lại.

Nữ diễn viên cho hay mối quan hệ độc hại này kéo dài suốt 6 năm. Sau đó, cô nhiều lần bắt gặp người yêu ngoại tình. Thế nhưng, bạn trai hết lần này tới lần khác thao túng cảm xúc, tỏ ra đáng thương và được Trác Dục Đồng bỏ qua. Sau khoảng 10 lần "bắt gian" bạn trai và tình nhân, cô mới hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ.

Những trải lòng về chuyện tình cảm của Trác Dục Đồng lập tức thu hút chú ý, gây xôn xao bàn luận. Bên cạnh những bình luận đồng cảm, chia sẻ với nữ diễn viên, không ít ý kiến bày tỏ thắc mắc khi cô có thể nhiều lần bỏ qua cho hành vi ngoại tình của bạn trai.

Nói về lý do nhiều phụ nữ khó thoát khỏi những mối quan hệ độc hại, Trác Dục Đồng cho hay: "Họ thường tin rằng 'lần sau sẽ không tệ hơn đâu'. Hoặc họ đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho mối quan hệ ấy, và sợ rằng nếu rời đi, sẽ có người khác lập tức thay thế họ".

Trác Dục Đồng sinh năm 1986, là diễn viên kiêm MC, hoạt động trong ngành giải trí với nghệ danh Hùng Hùng. Cô từng tham gia các phim Đại trạch môn, Đội đặc nhiệm hiện trường 2… Cô từng nằm trong Top 100 nữ thần gợi cảm nhất do tạp chí FHM bình chọn năm 2013.