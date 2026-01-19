Vân Dung nói về 'Tết thiếu Táo Quân'

Diễn viên tiếc nuối khi Tết năm nay không có Táo Quân. Cô cho rằng điều hay nhất chương trình làm được là giúp gia đình sum vầy, quây quần trước màn hình TV.

Tối 19/1, trên trang cá nhân, Vân Dung gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cũ chụp chung với đồng nghiệp Quang Thắng và Tự Long trên sân khấu chương trình Gặp nhau cuối năm.

Cô chia sẻ cảm xúc về chương trình Táo Quân - vốn là món ăn tinh thần quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. "Tết mà thiếu bánh chưng thì buồn, nhưng thiếu Táo Quân thì coi như mất nửa cái 'hồn' đêm giao thừa. Bao năm qua, các Táo cứ lên chầu Ngọc Hoàng là y như rằng khán giả lại cười nghiêng ngả, từ chuyện tắc đường, ngập lụt, giá điện, đến kinh tế, y tế, văn hóa xã hội… đều là những câu chuyện cười bất hủ", diễn viên chia sẻ.

Vân Dung và đồng nghiệp Quang Thắng, Tự Long trên sân khấu Gặp nhau cuối năm. Ảnh: FBNV.

Cô tâm sự mỗi khán giả lại có những ý kiến khác nhau về Táo Quân. Có người cho rằng chương trình năm 2015 là tuyệt vời nhất, trong khi luồng ý kiến khác nhận định chương trình năm 2009 mới là “đỉnh của chóp” vì màn hát nhạc chế ấn tượng...

"Nhưng đối với mình, năm nào cũng hay... Thực ra, Táo Quân hay nhất chính là năm nào mình cũng được ngồi quây quần sum họp bên gia đình, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa cười rũ rượi trước màn hình TV. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, chứ đâu cần gì hơn", Vân Dung viết.

Trước đó, nghệ sĩ Vân Dung từng đăng tải bài viết hé lộ chương trình Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Cô chia sẻ một bài thơ bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc nuối trước việc chương trình vắng bóng, đồng thời cho biết sau hơn 20 năm gắn bó, Táo Quân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời làm nghề của mình. Thông tin này sau đó được nhà đài xác nhận.

Giao thừa năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình truyền hình mới mang tên Quảng trường mùa xuân, do MC Đinh Tiến Dũng (biệt danh Cù Trọng Xoay/Giáo sư Xoay) cùng một số cây bút khác viết kịch bản.