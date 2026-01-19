Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vân Dung nói về 'Tết thiếu Táo Quân'

  • Thứ hai, 19/1/2026 22:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Diễn viên tiếc nuối khi Tết năm nay không có Táo Quân. Cô cho rằng điều hay nhất chương trình làm được là giúp gia đình sum vầy, quây quần trước màn hình TV.

Tối 19/1, trên trang cá nhân, Vân Dung gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cũ chụp chung với đồng nghiệp Quang Thắng và Tự Long trên sân khấu chương trình Gặp nhau cuối năm.

Cô chia sẻ cảm xúc về chương trình Táo Quân - vốn là món ăn tinh thần quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. "Tết mà thiếu bánh chưng thì buồn, nhưng thiếu Táo Quân thì coi như mất nửa cái 'hồn' đêm giao thừa. Bao năm qua, các Táo cứ lên chầu Ngọc Hoàng là y như rằng khán giả lại cười nghiêng ngả, từ chuyện tắc đường, ngập lụt, giá điện, đến kinh tế, y tế, văn hóa xã hội… đều là những câu chuyện cười bất hủ", diễn viên chia sẻ.

Van Dung anh 1

Vân Dung và đồng nghiệp Quang Thắng, Tự Long trên sân khấu Gặp nhau cuối năm. Ảnh: FBNV.

Cô tâm sự mỗi khán giả lại có những ý kiến khác nhau về Táo Quân. Có người cho rằng chương trình năm 2015 là tuyệt vời nhất, trong khi luồng ý kiến khác nhận định chương trình năm 2009 mới là “đỉnh của chóp” vì màn hát nhạc chế ấn tượng...

"Nhưng đối với mình, năm nào cũng hay... Thực ra, Táo Quân hay nhất chính là năm nào mình cũng được ngồi quây quần sum họp bên gia đình, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa cười rũ rượi trước màn hình TV. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, chứ đâu cần gì hơn", Vân Dung viết.

Trước đó, nghệ sĩ Vân Dung từng đăng tải bài viết hé lộ chương trình Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Cô chia sẻ một bài thơ bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc nuối trước việc chương trình vắng bóng, đồng thời cho biết sau hơn 20 năm gắn bó, Táo Quân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời làm nghề của mình. Thông tin này sau đó được nhà đài xác nhận.

Giao thừa năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình truyền hình mới mang tên Quảng trường mùa xuân, do MC Đinh Tiến Dũng (biệt danh Cù Trọng Xoay/Giáo sư Xoay) cùng một số cây bút khác viết kịch bản.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

17:52 1/1/2026

Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

10:59 22/12/2025

‘Thiên đường máu’ có Hoài Lâm - chủ đề hấp dẫn nhưng nhiều hạn chế

“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.

06:00 5/1/2026

Tống Khang

Vân Dung Táo quân Vân Dung táo quân quang thắng tự long

  • Lê Vân Dung

    Lê Vân Dung

    Vân Dung là một nữ diễn viên hài được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ cô từng là diễn viên múa, bố cô là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Vân Dung được đông đảo khán giả cả nước biết đến từ khi tham gia chương trình "Đời cười" của Nhà hát Tuổi Trẻ và gây ấn tượng với những vai diễn trong các tiểu phẩm hài của chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và Táo quân.

    Bạn có biết: Năm 1992, Vân Dung từng tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong và trở thành 1 trong 15 người đẹp nhất chung cuộc.

    • Ngày sinh: 11/10/1975
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Quê quán: Hà Nội

    Facebook

Đọc tiếp

MC Dinh Tien Dung dinh chinh hinh anh

MC Đinh Tiến Dũng đính chính

3 giờ trước 20:43 19/1/2026

0

MC Đinh Tiến Dũng nói anh không phải người duy nhất viết kịch bản cho chương trình thay thế "Gặp nhau cuối năm". Chương trình có sự đóng góp của nhiều diễn viên, đạo diễn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý