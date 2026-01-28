Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ê-kíp 'Chiến Nam: Ve sầu thoát xác' nói phim bị tấn công

  • Thứ tư, 28/1/2026 16:03 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Ê-kíp "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" cho hay phim đang bị tấn công bởi những bình luận tiêu cực, được cho là "auto seeding" trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiều 28/1, trên fanpage chính thức, đoàn phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác lên tiếng về việc phim bị tấn công ngay khi vừa ra mắt. Đơn vị này cho biết đã phát hiện dấu hiệu tấn công có tổ chức bằng công cụ auto seeding trên nhiều nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông số.

"Các hoạt động này sử dụng tài khoản ảo, nội dung tiêu cực lặp lại theo kịch bản nhằm gây nhiễu dư luận, bóp méo thông tin, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, doanh thu và hoạt động công chiếu hợp pháp của bộ phim", ê-kíp Chiến Nam: Ve sầu thoát xác cho hay.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Chúng tôi khẳng định đây không phải phản hồi tự nhiên của khán giả. Chúng tôi tôn trọng mọi đánh giá trung thực, nhưng kiên quyết không chấp nhận hành vi thao túng dư luận".

Theo quan sát, trước đó, một số bài đăng truyền thông phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác trên mạng xã hội vướng nhiều phản hồi trái chiều. Nhiều tài khoản bày tỏ nghi ngại về chất lượng phim, thậm chí để lại bình luận tiêu cực.

Chien Nam anh 1

Trương Minh Cường vào vai chính trong phim. Ảnh: NSX.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác có buổi ra mắt tại TP.HCM tối 27/1. Phim ấn định lịch khởi chiếu chính thức từ 30/1.

Thuộc thể loại hành động, tác phẩm có kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Chiến Nam: Ve sầu thoát xác theo tiết lộ được nhà sản xuất ấp ủ suốt 10 năm, trước khi chính thức ra mắt khán giả. Phiên bản được mang ra chiếu rạp đã tái cấu trúc kịch bản nhằm tiệm cận hơn với thị hiếu hiện tại.

Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Minh Cường, Thùy Vi, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Vinh Râu…

