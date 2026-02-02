Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhạc sĩ Duy Nhân qua đời

  • Thứ hai, 2/2/2026 21:31 (GMT+7)
Nhạc sĩ Trung Quốc Viên Duy Nhân đã qua đời ở tuổi 57. Trước đó, ông từng bị ngã chấn thương nghiêm trọng và sống thực vật vài năm qua.

Theo China Times, thông tin Viên Duy Nhân qua đời gây xôn xao giới giải trí. Vợ cũ của ông là Lục Nguyên Kỳ mới đây lên tiếng xác nhận thông tin này. Nhạc sĩ qua đời hôm 2/2. Hiện tại, phía gia đình nhạc sĩ đang lo liệu hậu sự, đồng thời mong nhận được sự riêng tư trong khoảng thời gian này.

Nhạc sĩ Duy Nhân qua đời ở tuổi 57. Ảnh: Weibo.

Duy Nhân và Nguyên Kỳ kết hôn năm 2002, đến cuối năm 2016 thì chính thức ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm. Nguyên Kỳ từng thẳng thắn chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng thời gian đầu hôn nhân tuy ngọt ngào, nhưng sau khi sinh con, Duy Nhân thường xuyên làm việc dài ngày tại Trung Quốc đại lục, thái độ với gia đình ngày càng lạnh nhạt.

Việc sống xa cách khiến hai người hôn nhân nguội lạnh. Ngoài ra, những tin đồn về việc nhạc sĩ ngoại tình cũng là một phần nguyên nhân khiến Nguyên Kỳ đi đến quyết định ly hôn.

Năm 2018, Viên Duy Nhân được phát hiện có khối u não. Sau điều trị, tính mạng không gặp nguy hiểm và ông được trở về quê nhà ở Đài Đông để dưỡng bệnh. Tuy nhiên, đến năm 2020, nhạc sĩ lại tiếp tục ngã chấn thương nghiêm trọng, chỉ số ý thức từng tụt xuống mức 3. Cuối cùng, năm 2022, bác sĩ xác định Duy Nhân rơi vào trạng thái sống thực vật, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Trong quãng thời gian này, chị gái ruột của Duy Nhân luôn ở bên chăm sóc ông tận tình.

