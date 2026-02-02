Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Diễn biến vụ diễn viên Trần Chi Tài bị phạt tù

  • Thứ hai, 2/2/2026 16:48 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Sau khi bị tòa tuyên án 5 ngày tù và tước quyền lái xe trong 5 năm, Trần Chi Tài đã nộp đơn kháng cáo.

Theo Sinchew, Trần Chi Tài (Edmund Chen) từng gây tai nạn trên cao tốc, khiến một người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Tại phiên tòa hôm 29/1, nam diễn viên bị tuyên án 5 ngày tù giam và tước quyền lái xe trong 5 năm vì hành vi lái xe bất cẩn.

Song mới đây, Trần Chi Tài đã kháng cáo. Cụ thể, theo hệ thống nộp hồ sơ và quản lý các vụ án hình sự trên trang web Tòa án Singapore, diễn viên nộp đơn kháng cáo vào sáng 2/2. Vụ án của Trần Chi Tài được ấn định xét xử lại vào hôm 6/2.

Trước đó, sau khi nhận phán quyết, Trần Chi Tài từng xin hoãn thi hành án với lý do cần xử lý công việc và được thẩm phán chấp thuận. Ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10.000 SGD và lùi lịch thi hành án tới ngày 9/3.

Tran Chi Tai anh 1

Trần Chi Tài nộp đơn kháng cáo sáng 2/2. Ảnh: The Straits Times.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 4/3, Edmund đang lái xe trên cao tốc Ayer Rajah theo hướng về Central Expressway thì bất ngờ giảm tốc độ, trước khi đột ngột chuyển làn sang phải.

Diễn viên bị cáo buộc không quan sát kỹ, dẫn đến va chạm với một xe máy đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy chấn thương, phải phẫu thuật và điều trị y tế tổng cộng 99 ngày.

Tại phiên tòa, đoạn video từ camera hành trình trên xe của Trần Chi Tài được trình chiếu lại. Luật sư bào chữa của diễn viên, Josephus Tan, cho rằng đây chỉ là “một khoảnh khắc phán đoán sai lầm nhất thời”, đồng thời nhấn mạnh rằng diễn viên đã lập tức hỗ trợ nạn nhân sau vụ tai nạn.

Trần Chi Tài hiện 64 tuổi, rời xa làng giải trí từ những năm 2000 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Kể từ đó, ông bắt đầu kinh doanh riêng, hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị. Trần Chi Tài cũng tham gia vào giới nghệ thuật địa phương, đạt được những thành tựu nhất định trong hội họa, thiết kế và sáng tác, đã xuất bản tổng cộng 14 cuốn sách.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Thí sinh The Voice qua đời ở tuổi 26 vì rắn độc cắn

Nữ ca sĩ người Nigeria, Ifunanya Nwangene, đã qua đời sau khi bị rắn độc cắn. Trước đó, cô từng gây chú ý khi tham gia The Voice Nigeria mùa 3.

6 giờ trước

Justin Bieber cởi trần, mặc quần đùi biểu diễn ở Grammy

Giọng ca "Yukon" gây sốc khi chỉ mặc quần đùi biểu diễn trên sân khấu Grammy lần thứ 68. Thời gian gần đây, ngôi sao âm nhạc đang cho thấy tín hiệu hoạt động tích cực trở lại.

7 giờ trước

Brooklyn 'đá đểu' gia đình Beckham?

Không lâu sau khi bị các em trai "khiêu khích" trên mạng xã hội, Brooklyn được cho là có động thái đáp trả đầy tính mỉa mai.

19 giờ trước

Hoàng Nhi

Trần Chi Tài kháng cáo

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý