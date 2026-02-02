Diễn biến vụ diễn viên Trần Chi Tài bị phạt tù

Sau khi bị tòa tuyên án 5 ngày tù và tước quyền lái xe trong 5 năm, Trần Chi Tài đã nộp đơn kháng cáo.

Theo Sinchew, Trần Chi Tài (Edmund Chen) từng gây tai nạn trên cao tốc, khiến một người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Tại phiên tòa hôm 29/1, nam diễn viên bị tuyên án 5 ngày tù giam và tước quyền lái xe trong 5 năm vì hành vi lái xe bất cẩn.

Song mới đây, Trần Chi Tài đã kháng cáo. Cụ thể, theo hệ thống nộp hồ sơ và quản lý các vụ án hình sự trên trang web Tòa án Singapore, diễn viên nộp đơn kháng cáo vào sáng 2/2. Vụ án của Trần Chi Tài được ấn định xét xử lại vào hôm 6/2.

Trước đó, sau khi nhận phán quyết, Trần Chi Tài từng xin hoãn thi hành án với lý do cần xử lý công việc và được thẩm phán chấp thuận. Ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 10.000 SGD và lùi lịch thi hành án tới ngày 9/3.

Trần Chi Tài nộp đơn kháng cáo sáng 2/2. Ảnh: The Straits Times.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 4/3, Edmund đang lái xe trên cao tốc Ayer Rajah theo hướng về Central Expressway thì bất ngờ giảm tốc độ, trước khi đột ngột chuyển làn sang phải.

Diễn viên bị cáo buộc không quan sát kỹ, dẫn đến va chạm với một xe máy đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy chấn thương, phải phẫu thuật và điều trị y tế tổng cộng 99 ngày.

Tại phiên tòa, đoạn video từ camera hành trình trên xe của Trần Chi Tài được trình chiếu lại. Luật sư bào chữa của diễn viên, Josephus Tan, cho rằng đây chỉ là “một khoảnh khắc phán đoán sai lầm nhất thời”, đồng thời nhấn mạnh rằng diễn viên đã lập tức hỗ trợ nạn nhân sau vụ tai nạn.

Trần Chi Tài hiện 64 tuổi, rời xa làng giải trí từ những năm 2000 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Kể từ đó, ông bắt đầu kinh doanh riêng, hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị. Trần Chi Tài cũng tham gia vào giới nghệ thuật địa phương, đạt được những thành tựu nhất định trong hội họa, thiết kế và sáng tác, đã xuất bản tổng cộng 14 cuốn sách.