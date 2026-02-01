Brooklyn 'đá đểu' gia đình Beckham?

Không lâu sau khi bị các em trai "khiêu khích" trên mạng xã hội, Brooklyn được cho là có động thái đáp trả đầy tính mỉa mai.

Theo The Sun, không lâu sau màn 'bóc phốt' gia đình gây chấn động mạng xã hội, Brooklyn lại có thêm động thái mới gây chú ý. Con trai cả của huyền thoại bóng đá Anh vừa bị bắt gặp tháp tùng bà xã Nicola đi mua sắm. Cặp đôi thân mật khi tới siêu thị Whole Foods ở Studio City.

Nicola xuất hiện trong trang phục cá tính với áo màu be khoe vòng eo thon, phối với quần jeans bó sát tôn dáng. Trong khi Brooklyn mặc giản dị với quần jeans thụng, áo phông trắng của thương hiệu Ford. Song, tâm điểm chú ý thuộc về dòng chữ in "Good brothers" (tạm dịch: Những người anh em tốt) trên áo Brooklyn.

Đây được cho là thông điệp đầy tính mỉa mai mà chàng đầu bếp gửi tới những người em ruột của mình, sau khi hai bên vướng nhiều mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt suốt thời gian qua.

Brooklyn cùng vợ đi mua sắm. Ảnh: BackGrid.

Động thái của Brooklyn xuất hiện ngay sau khi anh bị hai em trai Cruz và Romeo "đá đểu" trên mạng xã hội. Cụ thể, Cruz, Romeo, Jackie Apostel (bạn gái Cruz) và Kim Turnbull (bạn gái Romeo) đăng tải một đoạn video quay cả bốn người ngồi trong xe, nhép môi theo lời một ca khúc. Trong phần chú thích, Cruz viết bóng gió: "Thử tưởng tượng đi ghét bỏ người khác, còn bọn tôi thì vẫn thảnh thơi thế này".

Sau khi gây bàn luận, Cruz sau đó đã ẩn/xóa bỏ đoạn video này.

Hồi giữa tháng trước, Brooklyn gây chấn động khi lên tiếng, tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình. Anh cáo buộc cha mẹ đã nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz trước thềm đám cưới năm 2022.

Brooklyn cũng cho biết một số thành viên trong gia đình Beckham từng không công nhận Nicola Peltz là người nhà. Những phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.