Nữ ca sĩ bị chỉ trích

Sabrina Carpenter bị PETA công khai lên án sau khi đưa một chú bồ câu trắng lên sân khấu trong màn trình diễn tại lễ trao giải Grammy 2026.

Theo US Weekly, Sabrina Carpenter gây chú ý khi là một trong số nghệ sĩ biểu diễn tại lễ trao giải Grammy hôm 1/2 (giờ Mỹ). Cô cũng nhận 6 đề cử Grammy, trong đó có hạng mục Ca khúc của năm với Manchild.

Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ thể hiện bản hit này. Tiết mục của Sabrina có "bạn diễn" đặc biệt là một chú chim bồ câu trắng, xuất hiện ở cuối tiết mục và được nữ ca sĩ nắm trong lòng bàn tay.

Hành động này của người đẹp nhanh chóng vấp phải tranh cãi trên mạng xã hội. Tổ chức PETA lên án hành vi của cô là tàn nhẫn. "Việc mang một con chim sống lên sân khấu Grammy là ngu ngốc và tàn nhẫn. Ánh đèn chói, tiếng ồn lớn và việc bị cầm nắm gây sợ hãi và căng thẳng cho một con chim vốn thuộc về bầu trời rộng mở, nơi nó được tự do bay lượn", PETA viết trên X.

Ca sĩ sinh năm 1999 chưa lên tiếng về những ý kiến tranh cãi này.

Tiết mục của Sabrina Carpenter bị chỉ trích. Ảnh: Bang Showbiz.

Đây không phải lần đầu Sabrina bị chỉ trích xoay quanh các lựa chọn sáng tạo của mình. Trước đó, album Man’s Best Friend của cô phát hành tháng 8/2025, cũng từng vướng nhiều ồn ào. Đặc biệt, phần lời của ca khúc bị cho là mang tính kỳ thị người khuyết tật.

Ngoài ra, bìa album Man’s Best Friend cũng gây tranh cãi khi nữ ca sĩ tạo dáng bò trườn trên sàn nhà, tóc bị một người đàn ông kéo. Hình ảnh này bị cho là đang cổ xúy bạo lực gia đình.

"Phụ nữ trên khắp thế giới mỗi ngày đều phải đối mặt với bạo lực và sự hạ nhục kinh hoàng, nhưng Carpenter lại muốn kiếm lợi từ hình ảnh tự hạ thấp bản thân", một khán giả bức xúc.