Ngọc Huyền lên tiếng khi MV 'Tết mà' bị chê bai

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tỏ ra buồn khi sản phẩm âm nhạc mới góp vui cho không khí Tết lại bị một bộ phận khán giả chê bai, phán xét tiêu cực.

Hôm 1/2, NSƯT Ngọc Huyền chính thức tung ra MV Tết mà. Song, tác phẩm của cô bị một bộ phận dân mạng tấn công, bình luận châm chọc. Trên mạng xã hội, một số đoạn được cắt ra trong MV của Ngọc Huyền bị đem ra so sánh với một số MV về Tết khác, mang hàm ý mỉa mai.

Trước những phản ứng trái chiều của dân mạng, nữ nghệ sĩ mới đây đã lên tiếng. Ca sĩ cho biết đây là sản phẩm góp vui cho không khí Tết, nên cảm thấy buồn khi MV không được đón nhận, bị phán xét tiêu cực.

"Đời là một bài toán khó, rất khó. Khó ai có thể biết được đáp án hiện tại, chứ nói chi là tương lai. Chỉ muốn chúc Tết mà, một MV Tết thôi mà. Làm vui vui, mới mới mình chút, vậy mà cũng bị 'dập' tơi tả... Những ai không nghe nổi thì cho mình xin lỗi nhé. Một ngày rối bời, nhưng vẫn mỉm cười", cô chia sẻ.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền trong MV Tết mà.

Trước đó, Ngọc Huyền tiết lộ được con gái động viên khi ra sản phẩm âm nhạc mới. Con gái khen cô hát hay, bảo vệ mẹ trước những công kích tiêu cực.

"Hà Tiên nói mẹ hát hay mà, đâu có dở, ai chê vì họ không thích thôi. Vẫn có người sẽ thích và xem. Con gái nuôi thì bảo: 'Ai nói gì kệ họ, con với fan vẫn ở đây nghe mẹ hát mỗi ngày. Mẹ chỉ cần hát vui thôi, còn lại để tụi con lo yêu thương mẹ'", Ngọc Huyền kể.

MV Tết mà ra mắt hôm 1/2, với phần nhạc và lời do Nguyên Chấn Phong sáng tác; Ngọc Huyền, Ngọc Bảo Vi và Quý Lê thể hiện. Ngay từ các clip "nhá hàng" trước đó, Tết mà đã gây tranh luận. Một bộ phận khán giả chê bài hát thiếu hấp dẫn, hình ảnh MV sến, không bắt kịp những sản phẩm âm nhạc hiện tại.

Trong khi, giọng hát của nữ nghệ sĩ cải lương cũng được cho là không phù hợp với ca khúc tiết tấu nhanh, sôi động để thể hiện không khí Tết.