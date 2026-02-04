Mỹ nam Hàn bị tẩy chay, phải xin lỗi

Phía Kim Seon Ho thừa nhận thiếu hiểu biết trong việc vận hành pháp nhân. Diễn viên đã hoàn tất việc nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân, hiện tiến hành thủ tục giải thể pháp nhân.

Theo Chosun, cáo buộc Kim Seon Ho trốn thuế gây chấn động giới giải trí Hàn những ngày qua, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Sáng 4/2, công ty quản lý Fantagio của nam diễn viên tiếp tục lên tiếng.

Đơn vị này cho hay Kim Seon Ho đã thành lập pháp nhân vào tháng 1/2024 để phục vụ hoạt động diễn xuất và sản xuất kịch nói. Trước khi hợp đồng mới với Fantagio bắt đầu vào tháng 2/2025, các khoản thanh toán cho hoạt động trong giai đoạn đó được chi trả thông qua pháp nhân này.

Kim Seon Ho vướng ồn ào trốn thuế. Ảnh: Chosun.

Về việc vận hành pháp nhân, Fantagio giải thích: "Sau khi nhận thấy việc duy trì và vận hành pháp nhân này có thể gây hiểu lầm, Kim Seon Ho đã ngừng hoạt động của pháp nhân. Trong hơn một năm gần đây, trên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động nào được thực hiện thông qua pháp nhân này".

"Kể từ thời điểm ký hợp đồng độc quyền với Fantagio vào tháng 2/2025 cho đến nay, các khoản thù lao đều được thanh toán trực tiếp cho cá nhân diễn viên. Chúng tôi khẳng định rõ rằng trong quá trình ký kết hợp đồng và các hoạt động giữa Fantagio và Kim Seon Ho, pháp nhân nói trên không có bất kỳ mối liên hệ nào".

Liên quan đến pháp nhân từng gây tranh cãi, Fantagio cho biết: "Nhằm khắc phục những vấn đề phát sinh từ việc vận hành pháp nhân trong quá khứ do thiếu hiểu biết, Kim Seon Ho đã chủ động hoàn trả toàn bộ việc sử dụng thẻ công ty, các khoản lương trả cho người thân trong gia đình và xe đứng tên pháp nhân".

Đối với các khoản tiền từng nhận thông qua pháp nhân trước đây, ngoài số thuế doanh nghiệp đã nộp, Kim Seon Ho cũng đã hoàn tất việc nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân; hiện tiến hành thủ tục giải thể pháp nhân.

Phía công ty quản lý cho biết nam diễn viên đang nghiêm túc nhìn nhận và tự kiểm điểm sâu sắc về việc thành lập và duy trì pháp nhân trong khoảng hơn một năm, khi chưa có sự hiểu biết đầy đủ về cách thức vận hành. Fantagio cũng cam kết sẽ nỗ lực để quản lý chặt chẽ hơn toàn bộ hoạt động của nghệ sĩ trực thuộc trong thời gian tới.

Trước đó, Kim Seon Ho bị tố trốn thuế thông qua một pháp nhân có sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Công ty tổ chức biểu diễn này được đăng ký tại cùng địa chỉ với nhà riêng của anh ở quận Yongsan, Seoul. Bố mẹ của nam diễn viên được cho là đều giữ các vị trí chủ chốt trong công ty.

Kim Seon Ho sinh năm 1986 và bắt đầu sự nghiệp năm 2017. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Start-Up (2020) và đặc biệt là Làng chài Cha-Cha-Cha (2021). Nhờ vai diễn trong phim, anh được công ty nghiên cứu Gallup Korea bình chọn là Nam diễn viên của năm.

Gần đây, Kim Seon Ho thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ vai phiên dịch viên thông thạo sáu ngôn ngữ trong bộ phim Can This Love Be Translated?. Tác phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng các series không nói tiếng Anh trên Netflix.