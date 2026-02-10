Steven Nguyễn đã đúng

Steven Nguyễn đảm nhận vai chính trong phim giờ vàng "Không giới hạn". Tác phẩm cho anh nhiều không gian để thể hiện, cũng như giúp duy trì độ phủ sóng sau “Mưa đỏ”,

Trong dàn diễn viên bất ngờ vụt sáng nhờ “cơn sốt” Mưa đỏ, Steven Nguyễn có lẽ là gương mặt biết tận dụng thời cơ, tăng tốc nhanh nhất. Từ các lễ trao giải lớn nhỏ, chuỗi hoạt động truyền thông liên tiếp cho đến những dự án phim ảnh nối đà, bốn tháng sau khi bộ phim khép lại dường như là quãng thời gian bận rộn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên tính đến nay.

Song song với sự năng nổ, những lựa chọn của Steven Nguyễn cũng phần nào đang cho thấy sự hợp lý. Ngoài dự án điện ảnh về nạn buôn người được đánh giá cao về tiềm năng thương mại, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2026, nam diễn viên còn ghi dấu ấn với màn thể hiện tròn trịa trong Không giới hạn. Đáng chú ý, đây còn là một trong những tác phẩm có mức đầu tư lớn nhất trên sóng truyền hình giờ vàng.

Bất ngờ về “Không giới hạn”

Thuộc thể loại chính luận, đan xen yếu tố hành động và tình cảm, Không giới hạn tập trung khắc họa hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù đang ở thời bình, song những khó khăn mà họ phải đối mặt chưa bao giờ vơi đi. Từ thiên tai khắc nghiệt, tai nạn thảm khốc cho tới các ca cứu hộ trong điều kiện ngặt nghèo, mỗi nhiệm vụ đều đặt người lính vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Phim theo chân Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn), Phó trưởng Phòng Phối hợp cứu hộ, cứu nạn - đơn vị đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Trong một nhiệm vụ nhiều năm trước, người đồng đội gắn bó nhất của anh không may hy sinh, khiến Kiên sống trong cảm giác áy náy và tự trách. Cũng từ đó, Lợi (Tô Dũng) - Phó chỉ huy dân quân tự vệ, cũng là em trai của người đã khuất – mang theo nỗi oán hận. Mối quan hệ đầy căng thẳng của cả hai trở thành nút thắt của bộ phim.

Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên - nhân vật chính của Không giới hạn.

Thực chất, dù mang đề tài tương đối nặng nề, dễ tạo cảm giác khô cứng, Không giới hạn vẫn giữ được sức hút nhờ cách khai thác tâm lý nhân vật cùng việc xây dựng tình tiết giàu kịch tính. Các tình huống cứu hộ như cháy tàu ngoài biển, sập mỏ hay sự cố tại nhà máy hóa chất được tái hiện với mức độ đầu tư rõ rệt về bối cảnh, đẩy nhịp phim vào trạng thái căng thẳng, dồn dập.

Bên cạnh đó, Không giới hạn cũng không lý tưởng hóa hình ảnh người lính. Nhân vật hiện lên với đầy đủ những trạng thái, từ sợ hãi, mệt mỏi, day dứt đến những sai lầm không tránh khỏi. Tuy vậy, trên tất cả, họ vẫn phải bước tiếp, hoàn thành nhiệm vụ dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Về mặt kỹ thuật, Không giới hạn gây ấn tượng khi mạnh dạn lựa chọn lối dàn dựng chỉn chu, hiếm thấy ở phim truyền hình Việt. Tác phẩm sử dụng nhiều cú máy dài được tính toán kỹ lưỡng, giúp mạch cảm xúc liền mạch và tăng độ nhập vai cho người xem.

Bên cạnh những phân đoạn căng thẳng, bộ phim cũng khéo léo mở ra lát cắt đời sống tình cảm của các nhân vật. Nổi bật là mối quan hệ giữa Kiên và Lam Anh (Minh Trang) - nữ chiến sĩ thuộc đơn vị tác chiến không gian mạng. Cả hai sớm dành cho nhau nhiều thiện cảm nhưng vẫn giữ sự ngại ngùng, âm thầm thăm dò đối phương, tạo nên những khoảnh khắc hài hước, duyên dáng, hợp thị hiếu khán giả và mang lại cảm giác giải trí rõ nét.

Dẫu vậy, Không giới hạn vẫn khó tránh khỏi những hạn chế quen thuộc của phim truyền hình dài tập. Một số “hạt sạn” nhỏ như nhân vật tiếp tục cuộc gọi khi điện thoại đã tắt, hay dàn diễn viên đôi lúc còn lúng túng, chưa thật sự nhuần nhuyễn nghiệp vụ của người lính, phần nào làm giảm độ tự nhiên.

Ngoài ra, tâm lý nhân vật ở một số thời điểm chuyển biến khá nhanh để phục vụ thông điệp, trong khi thoại đôi lúc còn nặng tính văn viết, đài từ chưa tròn, khiến mạch cảm xúc ít nhiều trở nên khiên cưỡng.

Đào Minh Kiên mang theo nỗi day dứt khi đồng đột qua đời.

Nhiều khía cạnh hơn về Steven Nguyễn

Dù Mưa đỏ mang lại cho Steven Nguyễn sự chú ý lớn, song thực tế đây không phải là dự án cho anh quá nhiều không gian để thể hiện. Sức hút của nhân vật đến nhiều từ những khoảnh khắc ngắn, mang tính điểm nhấn, hơn là một hành trình diễn xuất đầy đủ. Trước đó, các dự án Steven Nguyễn tham gia vẫn khá lặng lẽ, chưa thật sự chạm tới khán giả đại chúng. Phải đến Không giới hạn, nam diễn viên mới có đủ đất diễn lẫn sự chú ý cần thiết.

Trong phim, nhân vật của Steven Nguyễn hiện lên như hình mẫu người lính thời bình mang nhiều lớp nội tâm. Anh là chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, có sự tỉnh táo và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy là những dằn vặt từ quá khứ. Chính sự xung đột giữa lý trí và những phức tạp nội tâm đã tạo nên sự thú vị của nhân vật, đồng thời mở ra không gian diễn xuất khá lý tưởng cho diễn viên.

Thoạt đầu, Steven Nguyễn dễ tạo được sự tin cậy nhờ lợi thế hình thể cùng phong thái nghiêm nghị phù hợp với hình ảnh người lính. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từng tham gia các dự án của Điện ảnh Quân đội giúp nam diễn viên xử lý khá tròn trịa những chi tiết nghiệp vụ, từ tác phong, cử chỉ đến cách phản ứng trong tình huống căng thẳng, khiến khán giả tin vào nhân vật.

Diễn xuất của Steven Nguyễn nhìn chung cũng ở mức khá tròn trịa. Anh thể hiện vai diễn theo hướng tiết chế, chú trọng ánh mắt và nhịp thoại để dẫn dắt cảm xúc. Trong tình huống sinh tử, Steven Nguyễn vẫn giữ được khí chất chững chạc cần thiết của một người chỉ huy, đồng thời cũng cho thấy được sự nặng lòng và tổn thương phía sau. Dù vẫn còn vài khoảnh khắc biểu cảm hơi cứng, chưa thật sự linh hoạt, màn thể hiện của nam diễn viên nhìn chung vẫn đủ sức thuyết phục người xem theo dõi những biến chuyển tâm lý của nhân vật.

Steven Nguyễn thể hiện được khả năng diễn xuất trong phim.

Song, điểm trừ đáng tiếc nằm ở tuyến tình cảm giữa Steven Nguyễn và bạn diễn Minh Trang. Các phân đoạn chung của cả hai chưa tạo được sự kết nối rõ rệt, cảm xúc còn khá an toàn, tạo cảm giác “chemistry” giữa nhân vật chưa thật sự hình thành. Thực chất, tuyến tình cảm này vẫn tạo được sức hút nhờ câu chuyện tình quân nhân hợp thị hiếu, mang lại cảm giác dễ chịu cho một tác phẩm vốn căng thẳng. Tuy nhiên, cả hai diễn viên vẫn cần thêm sự ăn ý và tinh chỉnh trong cách thể hiện để có thể thuyết phục khán giả hoàn toàn.

Với đề tài mang tính chính luận vốn không dễ tiếp cận khán giả trẻ, Không giới hạn chỉ ghi nhận lượng người xem ở mức vừa phải, chưa thể tạo độ phủ rộng như các phim truyền hình có đề tài đời sống gần gũi hơn.

Dù vậy, với riêng Steven Nguyễn, đây vẫn là dự án đầy ý nghĩa khi giúp anh có nhiều không gian để thể hiện bản thân, đồng thời duy trì sự hiện diện sau Mưa đỏ, trước khi những dự án điện ảnh quan trọng của nam diễn viên đổ bộ rạp chiếu.