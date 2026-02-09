Han So Hee thất bại

Phim mới của Han So Hee là "Project Y" thất bại về doanh thu phòng vé. Dự án bị chê về kịch bản, lạm dụng các cảnh gây sốc.

Project Y gây chú ý từ giai đoạn chuẩn bị sản xuất nhờ màn hợp tác giữa Han So Hee và Jeon Jong Seo. Tuy nhiên, khi ra mắt, phim không đạt được doanh thu như kỳ vọng. Thậm chí, mới đây, ê-kíp phải chuyển hướng sang thị trường xem phim tại nhà với kỳ vọng gỡ gạc kinh phí, tờ Twig24 đưa tin.

Phim bắt đầu phát hành theo hình thức video theo yêu cầu (VOD) từ 6/2, tức chỉ khoảng 2 tuần sau khi ra rạp. Nhà phát hành Plus M Entertainment cho biết Project Y được cung cấp trên hàng loạt nền tảng OTT lớn như IPTV, Home Choice, KT Skylife, Wavve, Apple TV và Coupang Play. Việc đưa phim lên nền tảng trực tuyến trong thời gian ngắn như vậy được xem là bước đi hiếm gặp với một tác phẩm điện ảnh mới ra mắt.

Han So Hee và Jeon Jong Seo hợp tác trong dự án phim. Ảnh: Hankyung.

Quyết định này được cho là xuất phát từ kết quả phòng vé kém khả quan. Tính đến hiện tại, phim chỉ bán được khoảng 140.000 vé, thấp hơn rất nhiều so với điểm hòa vốn ước tính vào khoảng 1 triệu lượt xem. Trước bối cảnh đó, ê-kíp lựa chọn chiến lược tận dụng thị trường VOD nhằm thu hồi vốn và tìm kiếm cơ hội tiếp cận nhóm khán giả mới.

Project Y thuộc thể loại noir, lấy bối cảnh khu Gangnam, Seoul. Phim xoay quanh kế hoạch đánh cắp số vàng thỏi trị giá 8 tỷ won của 2 người bạn.

Trong đó, thu hút sự chú ý nhiều nhất là Han So Hee. Cô vốn nổi tiếng qua các phim truyền hình ăn khách. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên tham gia một phim điện ảnh. Trong phim, cô đảm nhận vai Mi Sun - một phụ nữ mưu sinh bằng nhiều công việc và dấn thân vào kế hoạch cướp vàng sau khi mất toàn bộ tiền tiết kiệm vì lừa đảo.

Nhân vật mang vẻ ngoài mong manh nhưng ẩn chứa bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Jeon Jong Seo vào vai Do Kyung, người bạn thân đồng hành cùng Mi Sun. Nhân vật này sống bốc đồng, hành động theo bản năng.

Trước ngày công chiếu, Project Y nhận nhiều tín hiệu tích cực từ giới chuyên môn. Phim được mời trình chiếu đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 50, giành giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim châu Á London lần thứ 10 và có suất mời chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30. Chuỗi thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những dự án được trông đợi của nửa đầu năm.

Tuy nhiên, khi ra rạp, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Kịch bản phim bị chê thiếu logic và chưa đủ cao trào. Điểm đánh giá thực tế của người xem trên Naver ở mức 6,57/10. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng phim lạm dụng các cảnh gây sốc, tình tiết rời rạc. Đây cũng là một phần lý do bộ phim này không thành công như mong đợi.