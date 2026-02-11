Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Angelina Jolie nói về việc cắt bỏ hai bên ngực

  Thứ tư, 11/2/2026 20:17 (GMT+7)
Angelina Jolie chia sẻ về quyết định phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực để phòng ngừa ung thư. Cô nói đó là lựa chọn giúp bảo vệ sức khỏe và ở bên các con.

Theo Page Six, Angelina Jolie mới đây đã có lần hiếm hoi chia sẻ về việc cắt bỏ hai bên ngực nhằm phòng ngừa ung thư, đặc biệt là những vết sẹo để lại sau ca phẫu thuật. Trong cuộc phỏng vấn với đài France Inter, nữ diễn viên cho biết đây là quyết định mà cô trân trọng, bởi đó là cách để bảo vệ sức khỏe và tiếp tục ở bên các con.

“Tôi luôn quan tâm nhiều hơn đến những vết sẹo. Tôi không bị thu hút bởi một hình mẫu cuộc sống hoàn hảo không tì vết. Những vết sẹo của tôi là lựa chọn tôi đưa ra để có thể ở lại cuộc sống này lâu nhất có thể bên các con. Tôi yêu những vết sẹo ấy vì điều đó”, cô nói.

Angelina Jolie anh 1

Angelina Jolie lần đầu nói về những vết sẹo sau cuộc phẫu thuật vào tháng 12/2025, trên tạp chí Times. Ảnh: @nathanielgoldberg.

Theo Angelina Jolie, quyết định phẫu thuật mang ý nghĩa đặc biệt bởi mẹ cô, bà Marcheline Bertrand, từng qua đời vì ung thư ở tuổi 56. Bà được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng và sau đó là ung thư vú. Jolie cho biết hiện cô đang nuôi dạy các con trong hoàn cảnh không còn bà ngoại bên cạnh.

Năm 2013, sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với đột biến gen BRCA1, Angelina Jolie được bác sĩ cảnh báo có nguy cơ rất cao mắc ung thư vú. Cô đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực để phòng ngừa. Trong bài viết đăng trên New York Times cùng năm, nữ diễn viên cho biết nguy cơ mắc ung thư vú của cô đã giảm từ 87% xuống dưới 5% sau ca phẫu thuật.

Hai năm sau, Angelina Jolie tiếp tục lựa chọn cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng. Trong nhiều năm, cô hiếm khi nhắc đến các quyết định này, song khẳng định bản thân không hối tiếc. “Đó là lựa chọn của tôi. Tôi không nói rằng ai cũng nên làm như vậy, nhưng điều quan trọng là mỗi người đều có quyền lựa chọn. Và tôi không hối hận”, cô từng chia sẻ.

Đến tháng 12/2025, Angelina Jolie lần đầu công khai những vết sẹo sau phẫu thuật khi xuất hiện trên trang bìa TIME France. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi chia sẻ những vết sẹo này với rất nhiều người phụ nữ mà tôi yêu thương. Tôi luôn xúc động khi thấy những người phụ nữ khác dũng cảm chia sẻ câu chuyện của họ”.

Về đời tư, Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, kết hôn sau đó 10 năm nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm. Hơn một thập kỷ chung sống bên nhau, cặp sao có 6 người con lần lượt là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne/Knox.

Tháng 6/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt. Xuyên suốt khoảng thời gian này, hai ngôi sao liên tiếp tranh chấp. Business Insider ước tính cả hai tốn hơn 1 triệu USD/người cho cuộc chiến này, bao gồm phí thuê luật sư, các chuyên gia tư vấn, truyền thông, và cả những thủ tục phức tạp liên quan đến tranh chấp tài sản.

Minh An

Angelina Jolie giải trí nghệ sĩ diễn viên

