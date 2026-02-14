Gordon Ramsay cảnh báo Brooklyn Beckham

Gordon Ramsay cho rằng Brooklyn Beckham đang “mù quáng vì tình yêu” giữa mâu thuẫn với gia đình. Ông cũng tiết lộ Victoria đang rất buồn bã.

Theo Page Six, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay mới đây lên tiếng về mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ, cho rằng con trai cả nhà Beckham đang “mù quáng vì tình yêu” và quá nóng lòng khẳng định bản thân trong cuộc hôn nhân với Nicola Peltz.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn quảng bá series Netflix Being Gordon Ramsay, Ramsay nhận định việc một người trẻ muốn tự lập, xây dựng con đường riêng là điều tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Brooklyn cần nhớ về nguồn cội và những hy sinh của gia đình.

“Thật khó, đúng không, khi bạn đang si mê? Tình yêu là mù quáng. Người ta nói vậy vì có lý do. Cậu ấy rất muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Rất muốn tự tạo con đường riêng, và tôi tôn trọng điều đó ở Brooklyn. Đó là điều rất đáng làm. Nhưng hãy nhớ mình đến từ đâu. Và thành thật mà nói, một ngày nào đó bạn sẽ không còn bố mẹ bên cạnh nữa, nên cần hiểu điều đó”, đầu bếp nổi tiếng nói.

Gordon Ramsay có nhiều năm thân thiết với gia đình Beckham. Ảnh: Alamy.

Nam đầu bếp tiết lộ Victoria Beckham đang buồn bã và “có lý do chính đáng để buồn” trước tình trạng rạn nứt kéo dài, đồng thời cho biết bản thân vẫn duy trì liên lạc với Brooklyn và hai bên có nhắn tin qua lại.

“Tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Brooklyn nhìn lại và hiểu bố mẹ có ý nghĩa thế nào với mình. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất, và David chắc chắn sẽ đưa mối quan hệ đó trở lại đúng hướng”, ông nói.

Trước đó, Brooklyn đã hủy theo dõi phần lớn người thân trên mạng xã hội vào tháng 12/2025.

Trong tuyên bố hồi tháng 1, con cả nhà Beckham nhấn mạnh anh và vợ mong muốn một cuộc sống riêng tư, tránh xa áp lực truyền thông, đồng thời tập trung vào hạnh phúc cá nhân và kế hoạch xây dựng gia đình.

Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng vợ và được cho là đã không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào với cha mẹ trong nhiều tháng. Truyền thông cho biết không chỉ mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham với cha mẹ rạn nứt mà còn ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình.

Trong tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra cách đây không lâu, Brooklyn cáo buộc gia đình quá chú trọng hình ảnh công chúng và kiểm soát anh quá mức. Brooklyn còn nhắc lại mâu thuẫn xoay quanh đám cưới với Nicola Peltz, bao gồm việc Victoria không thiết kế váy cưới cho con dâu như dự kiến.

Các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn giữ im lặng trước những phát ngôn của Brooklyn. Thay vào đó, họ thể hiện sự đoàn kết khi xuất hiện cùng nhau ở sự kiện.