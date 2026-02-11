Puka phủ nhận mang thai

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thông qua kênh cá nhân của Puka, khán giả hỏi về việc mang thai lần 2. Sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Gần đây, Puka bất ngờ vướng nghi vấn mang thai lần hai sau khi chia sẻ một đoạn clip đời thường trên trang cá nhân. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện bên chồng với trang phục rộng rãi, giản dị.

Dưới phần bình luận, một khán giả để lại câu hỏi: "Có bầu nữa hả idol?". Trước thắc mắc, Puka nhanh chóng phản hồi. Nữ diễn viên hài hước bình luận: “nhanh vậy không kịp”, qua đó gián tiếp phủ nhận nghi vấn có bầu.

Một số khán giả khác chỉ ra rằng đây có thể là video cũ của Puka, chứ không phải hình ảnh hiện tại.

Hình ảnh Puka trong video mới đây.

Đây không phải lần đầu Puka vướng nghi vấn mang thai con thứ hai. Trước đó, nữ diễn viên và chồng là Gin Tuấn Kiệt từng gây chú ý khi chia sẻ đoạn video chia sẻ về các mục tiêu trong năm 2026, trong đó chi tiết liên quan đến việc có thêm con, khiến khán giả bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận đồn đoán.

Puka và Gin Tuấn Kiệt đón con đầu lòng vào tháng 5/2025. Sau khi sinh, Puka đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, song cô gặp một số vấn đề sau sinh như rụng tóc.

Gin Tuấn Kiệt hỗ trợ vợ trong quá trình chăm sóc em bé. Cả hai dành nhiều thời gian nhất có thể cho con đầu lòng. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng diễn viên cùng thực hiện các clip, quay lại cuộc sống thường nhật và đăng tải trên kênh cá nhân.

Puka và Gin Tuấn Kiệt có nhiều năm yêu nhau kín tiếng. Hai người tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2023. Sau đó, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc.

Puka sinh năm 1989, hơn Gin Tuấn Kiệt 4 tuổi. Cô diễn xuất ở sân khấu kịch và nhiều tác phẩm truyền hình hay điện ảnh như Găng tay đỏ, Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, Anh em siêu quậy… Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt phát triển song song hoạt động âm nhạc và diễn xuất.

