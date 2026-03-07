Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu hát trong hành trình vì trẻ em vùng cao

Trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương”, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã có lần đầu tiên thử sức ca hát trước công chúng.

Không diễn ra trên sân khấu chuyên nghiệp hay trong phòng thu, khoảnh khắc này được ghi lại tại một điểm trường vùng cao biên cương, nơi khán giả là các em học sinh còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập và sinh hoạt.

Thanh Thủy góp giọng cùng Xuân Định K.Y trong ca khúc Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương - bài hát được sáng tác riêng cho chương trình với mục tiêu lan tỏa thông điệp tích cực và tinh thần sẻ chia. Phần thể hiện của nàng hậu không dài, chỉ vài câu hát ngắn, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chuyến đi.

Theo ê-kíp thực hiện, đây không phải là hoạt động mang tính thử nghiệm con đường âm nhạc, mà là một phần trong hành trình gắn kết tinh thần, hướng đến trẻ em tại các khu vực các xã biên giới. Việc Thanh Thủy tham gia ca hát được xem như một hình thức truyền tải thông điệp bằng cảm xúc, thay vì những lời kêu gọi trực diện.

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi lần đầu thể hiện giọng hát.

Đại diện nhãn hàng 247Express cho biết, sau 1 năm tổ chức chương trình, nhãn hàng muốn làm một điều gì đó khác hơn: Không chỉ ghi lại hành trình bằng hình ảnh hay câu chuyện, mà bằng âm nhạc - một cách chạm đến cảm xúc tự nhiên và mềm mại hơn. Ý tưởng về ca khúc “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” vì thế ra đời, như một cách kể lại hành trình của chương trình theo một góc nhìn nhiều cảm xúc.

Dựa trên những câu chuyện và hình ảnh thu thập được trong các chuyến đi, Xuân Định K.Y bắt tay sáng tác ca khúc chủ đề. Trong đó, hình ảnh “Nắng” được chọn làm biểu tượng xuyên suốt - đại diện cho hy vọng, sự ấm áp và những khởi đầu mới. Ca từ bài hát không tập trung vào sự thiếu thốn, mà hướng đến tinh thần tích cực, gợi mở về một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh.

Ca khúc Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giản dị, phù hợp với đối tượng khán giả là học sinh. Bài hát được Thanh Thủy và Xuân Định K.Y thể hiện trong không gian sân trường đất, giữa điều kiện thời tiết lạnh giá, tiếng hát vang lên mộc mạc, không đặt nặng yếu tố trình diễn. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bài hát Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương được sáng tác bởi Xuân Định K.Y.

Với hành trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương, bài hát chủ đề được xem là một điểm nhấn tinh thần, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình.

“Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” được 247Express khởi động từ năm 2024. Sau hơn một năm triển khai, chương trình đã thực hiện hơn 20 chuyến xe đến nhiều địa phương còn khó khăn như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh… nhằm hỗ trợ học sinh các xã biên giới.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ vật chất, chương trình hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm tinh thần tích cực cho học sinh. “Ở mỗi nơi dừng chân, chúng tôi đều chứng kiến niềm vui hiện lên trong ánh mắt và nụ cười của các em nhỏ. Đó là động lực để đội ngũ tiếp tục duy trì và mở rộng hành trình này.” đại diện chia sẻ.

“Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” được 247Express khởi động từ năm 2024

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) - đơn vị tổ chức chương trình “Giao Nắng Chuyển Yêu Thương” được, thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.