Binz và Châu Bùi gần đây vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, động thái mới nhất của cả hai đã phần nào phủ nhận tin đồn trên.

Gần đây, loạt động thái của Binz và Châu Bùi khiến khán giả nghi vấn cả hai rạn nứt tình cảm. Cụ thể, trong ngày lễ tình nhân, Châu Bùi đăng trạng thái: “Hai cuộc đời trong hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine” và tự nhận mình thuộc “team 27 Tết”.

Bên cạnh đó, Binz thời gian qua liên tục phát hành các ca khúc có giai điệu và ca từ buồn bã. Dù cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội, họ ít tương tác và đăng ảnh chung hơn trước.

Tuy nhiên, động thái mới đây của cặp đôi được cho là phần nào phủ nhận tin đồn. Trên trang cá nhân, Châu Bùi chia sẻ lại lời Binz nhắc đến mình trong một chương trình, khẳng định cô giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời anh.

Nam rapper nói: "Với những gì em trải qua mà em (PV: TikToker Bốp) vẫn cười tươi như vậy thì em chính là động lực để anh cười nhiều hơn á. Ngoài Châu ra thì cũng chẳng có gì làm anh cười nhiều hết”.

Binz và Châu Bùi có 6 năm hẹn hò. Ảnh: @binz.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả để lại lời chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ dành cho cặp đôi. Bên cạnh đó, Binz cũng vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc hòa giọng cùng Châu Bùi, mang tên Được không?. Ca khúc có giai điệu bình yên, êm đềm và ca từ tình cảm, được xem như tín hiệu tích cực giữa lúc dân mạng còn nhiều suy đoán.

Châu Bùi và Binz đã có khoảng 6 năm hẹn hò. Thời gian Binz tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi cũng thường xuất hiện ủng hộ bạn trai.

Năm 2025, Châu Bùi tham gia Em xinh “say hi”. Binz vẫn ủng hộ bạn gái bằng cách hỗ trợ ver rap trong tiết mục solo mang tên Đan bàn tay của Châu Bùi. Khi biểu diễn tiết mục, fashionista này cũng bày tỏ tình cảm với bạn trai.

Châu Bùi sinh năm 1997, nổi bật với vai trò fashionista, influencer trước khi thi Em xinh.