Cinestar Hai Bà Trưng đóng cửa sau 10 năm

Cinestar Hai Bà Trưng thông báo dừng hoạt động từ ngày 2/3. Đại diện cụm rạp gửi lời cảm ơn tới khán giả vì hành trình 10 năm qua.

Tối 27/2, Cinestar Hai Bà Trưng (TP.HCM) đăng tải thông báo chính thức đóng cửa từ ngày 2/3. Cùng với đó, đại diện cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng gửi lời cảm ơn tới quý khán giả đã ủng hộ, đồng hành trong suốt 10 năm qua.

"Cinestar Hai Bà Trưng đã có hành trình rực rỡ - có những ngày góp mặt trong top 5 cụm rạp có lượng vé bán ra cao nhất cả nước. Và đã đến lúc Cinestar Hai Bà Trưng khép lại hành trình để đem đến một diện mạo mới hơn cùng công trình Nhà văn hóa Thanh Niên. Cảm ơn sự yêu thương của mọi người rất nhiều", phía cụm rạp cho hay.

Cinestar Hai Bà Trưng thông báo dừng hoạt động từ ngày 2/3.

Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả mộ điệu phim để lại những bình luận tiếc nuối khi Cinestar Hai Bà Trưng dừng hoạt động. "Thời thanh xuân của tôi. Cảm ơn Cinestar Hai Bà Trưng vì nhiều kỷ niệm đẹp tại đây"; "Ôi một thời đáng nhớ gắn với quãng đời sinh viên của tôi. Nhớ quá"; "Không bao giờ quên được những ngày xem phim ở đây cùng người yêu cũ"; "Buồn quá, lần gần nhất xem phim ở đây là mấy dự án điện ảnh Tết"... là những chia sẻ từ dân mạng.

Cinestar Hai Bà Trưng là cụm rạp thuộc hệ thống rạp Cinestar Cinemas. Cụm rạp tọa lạc tại 135 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Cinestar Cinemas nằm ở vị trí đắc địa, gần với Nhà văn hóa Thanh Niên và nhiều trường đại học.

Cụm rạp có tổng cộng 5 phòng chiếu với hơn 1.100 ghế ngồi. Cinestar Hai Bà Trưng có cơ sở vật chất và công nghệ chiếu phim tiên tiến. Rạp chiếu được thiết kế hiện đại với màu sắc chủ đạo là tím, đỏ. Ngoài ra, giá vé ở cụm rạp này tương đối rẻ, nhiều ưu đãi cho sinh viên.

Ngoài việc trình chiếu các dự án điện ảnh, Cinestar Hai Bà Trưng còn là nơi diễn ra sự kiện giải trí, buổi họp báo, hội thảo về âm nhạc, phim ảnh... trong nhiều năm qua.