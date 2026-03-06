Phim của Mỹ Tâm vượt mặt 'Thỏ ơi'

"Thỏ ơi" mất ngôi vương phòng vé sau khi "Tài" của Mỹ Tâm chính thức khởi chiếu.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim do Mai Tài Phến đạo diễn, Mỹ Tâm sản xuất leo lên vị trí top 1 bảng tổng sắp rạp Việt trong sáng đầu tiên công chiếu (6/3). Phim đang được phân bổ khoảng 3.000 suất chiếu/ngày.

Sau 2 ngày chiếu đặc biệt, Tài đã mang về hơn 12 tỷ đồng , với hơn 140.000 đầu vé đã bán ra. Những ngày tới, tác phẩm dự kiến sẽ có hành trình phòng vé thuận lợi khi hầu như không có đối thủ mạnh cản đường. Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm bày tỏ bất ngờ và hạnh phúc khi đứa con tinh thần vươn lên vị trí top 1 phòng vé.

"Vừa xong các suất chiếu sớm thì được thông báo điều này mà trong lòng thấy rộn ràng. Vô cùng biết ơn và xin chia sẻ niềm vui này cùng với tất cả các khán giả yêu quý phim điện ảnh Tài", cô viết.

Phim của Mỹ Tâm leo lên vị trí top 1 phòng vé vào ngày đầu tiên công chiếu. Ảnh: NSX.

Tài chứng kiến màn bắt tay lần thứ 2 của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau Chị trợ lý của anh. Sau những buổi chiếu đặc biệt, tác phẩm được nhận xét tương đối tích cực, với lời khen chủ yếu cho phần hành động hấp dẫn.

Trở lại với diễn biến phòng vé, sau khi bị Tài soán ngôi, Thỏ ơi của Trấn Thành tụt xuống vị trí top 2. Tác phẩm hiện tại còn khoảng 2.000 suất chiếu/ngày. Đúng như dự đoán của Tri Thức - Znews trước đó, đứa con tinh thần của Trấn Thành sẽ gặp khó khăn khi Tài chính thức ra mắt. Thỏ ơi khó có cơ hội đạt thành tích 500 tỷ đồng , nhiều khả năng sẽ dừng chân trước mốc doanh thu 450 tỷ.