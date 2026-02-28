Tài tử người Mỹ bị chết cháy trong nhà kho

Bobby J. Brown qua đời ở tuổi 62 do một vụ hỏa hoạn tại nhà kho. Trước đó, ông được biết đến qua series phim nổi tiếng “The Wire”.

TMZ thu thập được đoạn video về vụ cháy nhà kho hôm 24/2, khiến nam diễn viên Bobby J. Brown thiệt mạng.

Toàn bộ công trình lớn bị bao phủ trong làn khói đen dày đặc và ngọn lửa bùng phát dữ dội. Phần mái đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một bức ảnh khác do Văn phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy bang Maryland cung cấp càng cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn.

Bobby J. Brown mất ở tuổi 62 do một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy bang Maryland.

Trong đoạn video, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt đám cháy bùng phát tại nhà kho rộng khoảng 500 foot vuông ở Chaptico, bang Maryland. Thời điểm đám cháy bùng phát, Bobby J. Brown mắc kẹt bên trong. Ông được cho là đã cố gắng khởi động một chiếc xe Cadillac cũ. Khi đám cháy được khống chế, lính cứu hỏa mới tìm thấy thi thể nam diễn viên.

Trước đó, tên tuổi Bobby lan rộng sau series ăn khách của HBO The Wire. Ngoài ra, tài tử còn được biết đến qua các vai diễn trong Law & Order: SVU và We Own This City.

Theo TMZ, Văn phòng Giám định Y khoa Trưởng bang Maryland xác nhận nguyên nhân tử vong của Bobby là tổn thương nhiệt lan tỏa và ngạt khói. Vụ cháy nhà kho khiến nam diễn viên thiệt mạng cũng được xác định là một tai nạn.