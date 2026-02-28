Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài tử người Mỹ bị chết cháy trong nhà kho

  Thứ bảy, 28/2/2026 05:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bobby J. Brown qua đời ở tuổi 62 do một vụ hỏa hoạn tại nhà kho. Trước đó, ông được biết đến qua series phim nổi tiếng “The Wire”.

TMZ thu thập được đoạn video về vụ cháy nhà kho hôm 24/2, khiến nam diễn viên Bobby J. Brown thiệt mạng.

Toàn bộ công trình lớn bị bao phủ trong làn khói đen dày đặc và ngọn lửa bùng phát dữ dội. Phần mái đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một bức ảnh khác do Văn phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy bang Maryland cung cấp càng cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn.

Bobby J. Brown mất ở tuổi 62 do một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy bang Maryland.

Trong đoạn video, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt đám cháy bùng phát tại nhà kho rộng khoảng 500 foot vuông ở Chaptico, bang Maryland. Thời điểm đám cháy bùng phát, Bobby J. Brown mắc kẹt bên trong. Ông được cho là đã cố gắng khởi động một chiếc xe Cadillac cũ. Khi đám cháy được khống chế, lính cứu hỏa mới tìm thấy thi thể nam diễn viên.

Trước đó, tên tuổi Bobby lan rộng sau series ăn khách của HBO The Wire. Ngoài ra, tài tử còn được biết đến qua các vai diễn trong Law & Order: SVU We Own This City.

Theo TMZ, Văn phòng Giám định Y khoa Trưởng bang Maryland xác nhận nguyên nhân tử vong của Bobby là tổn thương nhiệt lan tỏa và ngạt khói. Vụ cháy nhà kho khiến nam diễn viên thiệt mạng cũng được xác định là một tai nạn.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Tử Khiêu

  TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    Thành lập: 8/11/2005
    Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

