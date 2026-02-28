Bảo Anh gây tranh cãi về trang phục

Bảo Anh bị chê mặc trang phục nhạy cảm, giống đồ ngủ khi đi thu âm cùng Bùi Duy Ngọc và Sơn.K.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Bảo Anh thu âm cùng Bùi Duy Ngọc và Sơn.K lan truyền trên mạng xã hội đồng thời thu hút sự chú ý. Cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về trang phục Bảo Anh mặc trong clip. Nữ ca sĩ mặc váy 2 dây màu trắng, chất liệu satin kết hợp ren với phần cắt xẻ khá táo bạo ở phía trước.

Nhiều khán giả cho rằng trang phục nữ ca sĩ mặc như đồ ngủ và khá gợi cảm. Trang phục được nhận xét là không phù hợp để mặc trước mặt đồng nghiệp nam.

“Sao mặc đầm ngủ đi thu âm vậy”, “Mặc bộ này hơi ngại”, “Góp ý Bảo Anh nhé, hay mặc đồ ngủ quá”, “Sao lần nào chị cũng mặc váy ngủ vậy”, khán giả bình luận.

Bảo Anh mặc trang phục gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Bảo Anh và cho rằng chiếc váy cô mặc chỉ là đầm dây viền ren bình thường, chất liệu satin nhưng bị nhầm thành đầm ngủ. Đây là chiếc váy của một thương hiệu khá phổ biến.

Đây không phải lần đầu Bảo Anh gây bàn tán về trang phục. Tháng 10/2025, nữ ca sĩ bị bị chê mặc trang phục không phù hợp trong đêm nhạc ở Quảng Ninh. Sau đó, cô lên tiếng xin lỗi.

Theo nữ ca sĩ, ngay sát giờ lên đường, bộ đồ dự kiến đã phát sinh lỗi kỹ thuật nên ê-kíp không thể kịp chỉnh sửa cho chuyến đi đến Quảng Ninh. Trong tình huống gấp gáp, Bảo Anh buộc phải chọn set đồ cá nhân để kịp lên sân khấu. Cô đã xin phép ban tổ chức và được chấp thuận.

"Đã lâu Bảo Anh mới trở lại Quảng Ninh, lại hát đúng hai ca khúc mình thích nên thật sự háo hức và đã cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hát thật hay. Bảo Anh hiểu trang phục là phần quan trọng của trải nghiệm biểu diễn, nhưng cũng tin rằng năng lượng và sự chân thành mới là cốt lõi kết nối nghệ sĩ với khán giả. Thành thật xin lỗi nếu lựa chọn trang phục tối qua đã ảnh hưởng cảm nhận và trải nghiệm của mọi người. Bảo Anh và team sẽ rút kinh nghiệm để mỗi lần gặp nhau trọn vẹn hơn. Cảm ơn vì đã luôn thông cảm và đồng hành", ca sĩ chia sẻ.