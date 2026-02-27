Phim có Nguyễn Hùng cản bước Uyển Ân

Phòng vé ghi nhận bất ngờ khi "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" tạm dẫn trước "Nhà mình đi thôi". Dù ít suất chiếu hơn, phim của Chung Chí Công đạt hiệu suất bán vé cao hơn đối thủ.

Cuộc đua phim Tết đang dần đi đến hồi kết với việc Mùi phở bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, với số suất chiếu giảm rõ rệt và doanh thu chỉ tăng nhỏ giọt theo từng ngày. Trong bối cảnh đó, Nhà mình đi thôi và Cảm ơn người đã thức cùng tôi đồng loạt ra rạp, tận dụng thời điểm các tác phẩm mùa Tết Nguyên đán bắt đầu hạ nhiệt.

Trong hai dự án, Nhà mình đi thôi có sự góp mặt của dàn diễn viên quen mặt: Uyển Ân, NSND Kim Xuân, Hồng Vân cùng mức đầu tư lớn, được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Phim cũng tạo chú ý nhờ chiến dịch truyền thông bài bản, phủ sóng sớm trước thời điểm ra mắt.

Dẫu vậy, sau những suất chiếu đầu tiên, Cảm ơn người đã thức cùng tôi bất ngờ vươn lên dẫn trước về doanh thu, dù được phân bổ ít suất chiếu hơn đối thủ trong cùng ngày. Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, ngày 27/2, bộ phim nhạc kịch của Chung Chí Công thu về 872 triệu đồng với 9.890 vé bán ra trên 474 suất chiếu, trung bình 21 vé mỗi suất.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi thuộc thể loại nhạc kịch đã lâu không xuất hiện tại thị trường nội địa.

Trong khi đó, Nhà mình đi thôi bán được 8.935 vé trên 590 suất chiếu, đạt 798 triệu đồng, bình quân 15 khán giả mỗi suất.

Việc Cảm ơn người đã thức cùng tôi tạm thời vượt lên được cho là nhờ hiệu ứng tích cực sau buổi công chiếu dành cho báo giới và truyền thông. Tác phẩm tạo được độ thảo luận bởi câu chuyện trẻ trung, cùng thể loại nhạc kịch vốn đã lâu chưa xuất hiện tại thị trường nội địa.

Trước đó, Cảm ơn người đã thức cùng tôi nhận nhiều nghi ngờ về khả năng thương mại khi phim không có nổi một "ngôi sao phòng vé". Đạo diễn Chung Chí Công sau đó phản hồi: "Trước tiên, tôi chọn diễn viên vì phù hợp nhân vật. Tôi và các bạn hợp nhau trong tinh thần của dự án. Trong suốt 7 năm đi làm quảng cáo, nhiều diễn viên trẻ tâm sự với tôi rằng họ tự ti vì không là ai cả trong thị trường điện ảnh. Tôi muốn thông qua dự án này cổ vũ họ. Các bạn không vô danh, chỉ là chưa may mắn trên hành trình này".

Trong quá khứ, Chung Chí Công phải lên tiếng kêu cứu vì Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi ế ẩm khi phát hành ngoài rạp. 7 năm sau, đạo diễn tái xuất với Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, âm nhạc, quy tụ toàn gương mặt mới, ngoài Nguyễn Hùng - vốn được biết đến ở lĩnh vực âm nhạc.