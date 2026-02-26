Phương Anh Đào bị lãng phí

Phương Anh Đào trở lại với "Báu vật trời cho" nhưng chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Vai diễn có tiềm năng song thiếu cao trào và chiều sâu, để lại nhiều tiếc nuối.

Trước đó, dù từng có 10 năm hoạt động, trong bối cảnh điện ảnh Việt miệt mài đi tìm một minh tinh đích thực, Phương Anh Đào vẫn không được nhớ đến như một cái tên nổi bật. Phải đến màn thể hiện giàu tính biểu tượng trong Tro tàn rực rỡ, và đặc biệt là "cơn sốt phòng vé" Mai, cô mới thực sự được đặt đúng vị trí xứng đáng thuộc về.

Và cũng phải mất hai năm kể từ thời điểm vươn lên hàng minh tinh của điện ảnh nội địa, diễn viên 33 tuổi mới trở lại phòng vé, trong một tác phẩm quy tụ những đồng nghiệp tên tuổi không kém như Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan. Dẫu vậy, ở một bộ phim hài Tết vốn chú trọng việc mang lại cảm giác giải trí, nhẹ nhàng hơn là đặt nặng chiều sâu, màn trình diễn của Phương Anh Đào đã để lại nhiều tiếc nuối.

Sự duyên dáng của Phương Anh Đào

Báu vật trời cho lấy bối cảnh tại một làng chài, nơi nương náu của một nữ đạo chích hoàn lương. Sau nhiều năm lăn lộn, Ngọc (Phương Anh Đào) giờ đây không còn muốn dấn thân vào những cuộc truy đuổi, lừa đảo; thay vào đó, cô chọn cuộc sống bình thường bên cạnh con trai được sinh ra nhờ phương pháp IVF. Thế nhưng, những rắc rối cũ bất ngờ ập tới, khiến hai mẹ con trở thành mục tiêu của những tay giang hồ cộm cán.

Ở làng chài, Ngọc tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - người cha “sinh học” của con mình. Trong quá trình cùng chăm sóc cậu bé, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Hồng, từ một kẻ lông bông, lêu lổng, bắt đầu thay đổi, mong muốn cùng Ngọc xây dựng mái ấm cho con. Tuy nhiên, sự bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ khi nhóm giang hồ tiếp tục lần theo dấu vết, truy lùng đến tận nơi họ đang sinh sống.

Phương Anh Đào hóa thân nữ đạo chích hoàn lương.

Trong phim, nhân vật của Phương Anh Đào hiện lên là một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng nhưng cũng không kém phần sắc sảo và chiêu trò. Từng dùng vẻ ngoài xinh đẹp để thực hiện những phi vụ lừa đảo, song sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, cô trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn, ẩn sau đó là cả sự dè chừng với thế giới xung quanh.

Thực tế, đây là một dạng nhân vật đầy tiềm năng khai thác, khi vừa có đời sống tinh thần phức tạp, nhiều khía cạnh để bóc tách, và cũng đủ hấp dẫn khi vừa có yếu tố tội phạm và câu chuyện gia đình phù hợp dịp Tết.

Phương Anh Đào không mất quá nhiều thời gian để khiến khán giả tin vào nhân vật, với vẻ ngoài mong manh, dịu dàng nhưng vẫn toát lên nét từng trải riêng. Sự sinh động cùng chút tinh nghịch trong biểu cảm và nhịp thoại rất đặc trưng của cô đem đến sức sống cho nhân vật. Ở nhiều phân đoạn, cô cũng tiết chế cảm xúc, xử lý bằng ánh mắt và nhịp nói chậm, qua đó làm bật lên sự thận trọng của một người phụ nữ đã đi qua không ít va vấp.

Chưa kể, Phương Anh Đào và Tuấn Trần cũng phần nào gợi lại không khí từng thấy ở Mai, mà đó là sự lém lỉnh, hoạt ngôn trong những màn đẩy đưa tình cảm. Những câu thoại được nhấn nhá vừa đủ, kết hợp cùng ánh nhìn trao đi, tạo nên nhịp điệu riêng cho mối quan hệ của hai nhân vật. Nhờ đó, các phân đoạn chung mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ xem.

Đáng chú ý, với kinh nghiệm dày dặn, Phương Anh Đào cũng giữ được sự ổn định cho nhân vật, bất chấp nhịp phim thay đổi thất thường. Cô không đẩy nhân vật đi quá xa về phía bi lụy hay trở nên “vô tri” trong những miếng hài, mà lựa chọn cách thể hiện vừa phải, đủ để nhân vật hòa vào không khí chung của một tác phẩm giải trí dịp Tết.

Chính sự tiết chế này giúp vai diễn giữ được phần thuyết phục nhất định, trong bối cảnh câu chuyện có nhiều điểm phi logic, khó tin.

Năng lực diễn xuất bị lãng phí

Nếu theo dõi hành trình của Phương Anh Đào, có thể thấy cô đủ khả năng “cân” nhiều dạng vai khác nhau, từ bi kịch chồng chất (Tro tàn rực rỡ), hình ảnh thông minh, nữ tính nhưng không kém phần lém lỉnh (Chàng vợ của em), cho đến sắc thái tinh nghịch, giàu kịch tính (Mai).

Tác phẩm gây chú ý khi bộ đôi Tuấn Trần, Phương Anh Đào tái hợp.

Với Báu vật trời cho, nếu xét riêng tiền đề câu chuyện, đây là kiểu vai có thể khai thác trọn vẹn thế mạnh diễn xuất của cô. Ngọc mang quá khứ phức tạp, đồng thời cũng có mối quan hệ tình cảm mới chớm. Từng ấy chất liệu đủ tạo nên một điểm tựa lý tưởng cho màn trở lại sau hai năm vắng bóng.

Song thực tế, việc ôm đồm quá nhiều thể loại cũng làm tác phẩm trở nên dàn trải, khi phần lớn các xung đột không được đào sâu đến nơi đến chốn. Những mắc mứu trong quá khứ của nữ chính chỉ được lướt qua, gần như không có những nỗ lực khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật, khiến một hình tượng vốn nhiều lớp lang trở nên đơn giản.

Trong bối cảnh đó, Phương Anh Đào cũng không có nhiều không gian để thể hiện trọn vẹn nội lực trong diễn xuất. Phần lớn thời lượng, cô giữ nhịp diễn nhẹ nhàng, an toàn, trong khi những chuyển biến tâm lý đáng lẽ có thể đẩy cao lại trôi qua khá nhanh. Tuyến tình cảm giữa cô và Tuấn Trần cũng phát triển tương đối vội vàng, không có những dẫn dắt cảm xúc cần thiết.

Các tình tiết xoay quanh nhân vật nữ vẫn tạo cảm giác khiên cưỡng, đôi chỗ còn khá ngô nghê. Phương Anh Đào vì thế dù nỗ lực vẫn khó mang lại sự thuyết phục cho toàn bộ câu chuyện. Đặc biệt ở đoạn kết, tác phẩm khép lại mà gần như không có một cao trào nội tâm đủ mạnh để nâng tầm nhân vật. Việc thiếu một điểm bùng nổ cảm xúc khiến nhân vật trở nên nhạt nhòa, khó để lại dấu ấn sâu đậm.

Màn thể hiện của Phương Anh Đào đôi chút thiếu ổn định.

Nếu đặt cạnh những vai diễn trước đây, khó phủ nhận chuyện phong độ nữ diễn viên có phần chững lại, chưa đạt được sự sắc sảo và chiều sâu từng ghi dấu.

Sau Mai, rõ ràng khán giả vẫn mong chờ một màn thể hiện ấn tượng hơn, thay vì kiểu vai diễn “nhẹ đô” và có phần an toàn, nhất là khi đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối cô xuất hiện trên màn ảnh.