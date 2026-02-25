'Thỏ' Pháo: 'Anh Trấn Thành đã cảnh báo tôi'

Pháo chia sẻ về áp lực khi tham gia phim Tết của Trấn Thành. Nữ rapper cũng thẳng thắn nói về những "cảnh nóng", sự cố chấp của bản thân và quan điểm về các tranh cãi năm qua.

12 tháng vừa qua có lẽ là khoảng thời gian sôi động nhưng cũng không kém phần kỳ lạ với cá nhân Pháo. Từ những tranh cãi chuyện tình cảm, có hit bùng nổ mạng xã hội, đến việc tham gia Em xinh "say hi" và giờ đây đảm nhận vai quan trọng trong phim Tết của Trấn Thành, nữ rapper dường như đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Ở tuổi 22, trong bộ phim đã gần chạm mốc 300 tỷ đồng , cô vào vai một cô gái yêu điên cuồng, bị những gã đàn ông thao túng và lợi dụng tình cảm. Không ít khán giả liên tưởng câu chuyện trên phim với đời tư của Pháo, trong khi Trấn Thành luôn khẳng định anh chỉ chọn diễn viên “hợp vai”.

Gặp Tri Thức - Znews vào thời điểm Thỏ ơi vẫn đang “ăn nên làm ra”, tâm trạng của Pháo khá thoải mái. Nữ nghệ sĩ cởi mở chia sẻ về bản thân, cũng như về vai diễn được cho là “giống mình ngoài đời”.

“Trấn Thành làm tôi khóc rất nhiều”

- Từ thời điểm đối diện không ít ngờ vực đến hiện tại, khi Thỏ ơi đang thắng lớn, biên độ cảm xúc của chị thế nào?

- Thực ra, ngay từ đầu khi nhận vai này, anh Thành đã cảnh báo trước rằng: “Khi mà anh nhận em, đồng nghĩa với việc anh cũng nhận những áp lực vô hình nào đấy. Anh cũng có những cái đắn đo riêng của anh, nhưng anh hy vọng là sự lựa chọn của anh là đúng”.

Thú thật, khi tranh luận nổ ra, tôi cũng có chút lo lắng. Từ lúc đóng máy đến khi công bố dàn diễn viên là một quãng thời gian khá dài, tôi không còn nhớ chính xác mình đã thể hiện ra sao. Bản thân tôi vốn suy nghĩ nhiều, lại là vai điện ảnh đầu tay nên những bất an là điều khó tránh khỏi.

Đến lúc này, chị đã được giải tỏa chưa?

- Mỗi khi có chút hoài nghi về bản thân, tôi lại nghĩ: một người như anh Thành đã dám chọn mình thì không có lý do gì để mình không dám đối mặt. Anh ấy có rất nhiều thứ để mất, còn tôi thì gần như không có gì để mất cả. Nếu diễn tốt, tôi sẽ có một vai diễn “để đời”; còn nếu không, tôi cũng có thêm trải nghiệm cho mình.

Hiện tại, tôi hài lòng với những gì đang diễn ra. Có những điều tôi thấy bản thân làm được hơn cả mong đợi. Nhưng cũng như bất cứ ai, tôi cũng có những cái “giá mà” mà bản thân có thể làm tốt hơn.

Pháo cho biết làm việc với Trấn Thành rất căng thẳng.

- Nói về Trấn Thành, nhiều diễn viên cho biết làm việc với anh ấy rất áp lực. Còn với chị thì sao?

- Anh Thành là người rất thẳng thắn, mà đôi khi sự thật thì dễ mất lòng. Nếu không đủ tỉnh táo, những lời góp ý đó có thể ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Có lẽ đó là khó khăn khi làm việc với anh. Dù vậy, sự thật có nặng nề thế nào thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là anh muốn diễn viên của mình diễn tốt hơn. Đây là bộ phim anh bỏ tiền ra làm, nghĩa là anh đang mạo hiểm cùng chúng tôi.

Bù lại, khi làm việc với anh Thành, tôi học được nhiều điều và có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình được nhiều hơn mất.

Có khoảnh khắc nào khiến chị tổn thương hay chạm đáy cảm xúc?

- Lúc nào tôi cũng có cảm giác tinh thần mình chạm đáy (cười), vì vai diễn này thực sự khá nặng. Có những thời điểm tôi tự khóc vì áp lực, nhưng cũng có lúc anh Thành “input” (đưa vào) thêm cảm xúc cho tôi.

Anh thường dắt tôi ra một góc, nói những điều mà với cá nhân tôi là khá nặng nề. Sau khi đẩy cảm xúc của tôi lên cao trào, có khi anh bất ngờ cho máy quay chạy. Đó hoàn toàn là cảm xúc thật, và tôi không hề biết mình đang diễn hay đã được ghi hình từ lúc nào. Chỉ đến khi anh hô “cắt”, tôi mới nhận ra cảnh quay đã hoàn thành.

Vì vậy, tôi nghĩ anh Thành là người rất giỏi trong việc xây dựng và dẫn dắt cảm xúc.

- Còn với những cảnh “nóng” thì sao, chị và Trấn Thành làm việc với nhau thế nào?

- Không biết ở các phim khác ra sao, nhưng riêng phim của anh Thành, khi thực hiện những phân cảnh nóng, anh yêu cầu toàn bộ ê-kíp ra ngoài. Trong phòng khi đó thực sự chỉ có anh quay phim, Vĩnh Đam và tôi, thậm chí không có cả anh Thành. Anh Thành để cho bọn tôi tự ngồi nói chuyện với nhau đến khi nào cảm thấy ổn định. Dù hôm đó bọn tôi trao đổi rất lâu, anh vẫn kiên nhẫn chờ vì không muốn diễn viên của mình quá ngại ngùng.

- Đó có phải là thử thách lớn nhất với chị trong dự án lần này?

- Thực ra, những cảnh khó với tôi lại không phải là cảnh nóng. Có thể một cô gái khác sẽ cảm thấy e ngại, và nhiều người cũng sẽ cho rằng đó mới là thử thách lớn nhất. Nhưng tôi có chút tự tin về vóc dáng, hình thể của mình. Tôi nghĩ thế này, khi mình còn trẻ, còn đẹp, còn có thể cống hiến và được khán giả đón nhận, được như vậy đã là điều đáng trân trọng.

Nếu một thời gian nữa tôi không còn phù hợp với những cảnh như vậy thì sao? Khán giả đôi khi cũng không muốn xem. Thì thôi, bây giờ tôi còn trẻ, ở độ tuổi đẹp nhất, cứ tự tin thể hiện thôi.

Thực ra, những cảnh khó hơn lại là cãi nhau hay đập đồ. Với các phân đoạn đó, tôi cần một chút hỗ trợ từ “men”. Có lẽ sau Thỏ ơi tôi sẽ thành “bợm nhậu” chuyên nghiệp (cười). Trên set có nhiều áp lực, không gian đông người; có những cảnh cận chỉ diễn với máy quay, không có bạn diễn trực tiếp, thoại đôi khi cũng chỉ là “lời mồi”. Vì vậy, một chút “men” giúp tôi nâng cảm xúc và tập trung hơn.

“Tôi và Thỏ giống nhau ở sự cố chấp”

- Trấn Thành luôn nhắc đến chuyện “chỉ chọn diễn viên hợp vai”, và cũng trùng hợp khi nhiều người liên tưởng câu chuyện của Thỏ với những gì xảy ra với chị trong năm qua?

- Tôi nghĩ trên đời này không ai giống ai hoàn toàn. Anh Thành cũng không thể hiểu tôi bằng chính bản thân. Khi viết vai đó, có lẽ anh cũng không thể hình dung tôi sẽ phù hợp cho đến khi casting. Có thể giữa tôi và nhân vật có một nguồn năng lượng nào đó tương đồng, khiến khán giả cảm nhận chúng tôi là một. Tôi nghĩ đó cũng là một sự thuận lợi khi mình chạm ngõ điện ảnh.

Nhưng cá nhân tôi vẫn thấy không ai trùng hoàn toàn với ai. Bản thân tôi có những điểm riêng, và Thỏ cũng vậy. Chỉ là nếu tôi ở trong hoàn cảnh của nhân vật, có lẽ tôi cũng sẽ lựa chọn như thế, cũng sẽ sống và hành động như vậy.

Nhiều khán giả cho rằng nhân vật Thỏ có nhiều điểm tương đầu với Pháo.

- Những trải nghiệm trong quá khứ có giúp gì cho chị ở vai diễn này?

- Có lẽ điểm tương đồng giữa tôi và Thỏ là một chút cố chấp. Nhiều khi có người khuyên nhưng mình không nghe, mình vẫn làm, chỉ đến khi tự nhận ra điều đó có phù hợp hay không. Thỏ và tôi đều có sự cố chấp nhất định, đều khao khát thoát ra khỏi vùng an toàn và làm điều mình muốn.

Nhưng mà cố chấp thì sẽ đem lại cho mình trải nghiệm thôi.

- Trong phim, Thỏ đã vượt qua nỗi đau để hướng tới một cuộc sống đẹp hơn, còn Pháo thì sao?

- Không biết mọi người nhìn thế nào, nhưng với tôi, chuyện lúc trước thực ra rất nhỏ. Tương lai còn dài, mình sẽ không thể biết phía trước có những thử thách nào lớn hơn không. Những vấp váp đó chỉ là một phần của hành trình, không phải “hòn đá” ngáng đường. Mà đôi khi chính nó lại dạy mình cách trưởng thành, bật lên, thay vì chỉ đi bộ.

Tôi cảm thấy bản thân có được ngày hôm nay là nhờ bố mẹ, gia đình và khán giả rất yêu thương. Vì thế, tôi thấy nên làm điều gì đó để mọi người xung quanh phải tự hào về mình, và khi nhìn lại, bản thân cũng không tiếc nuối điều gì.

Và việc Sự nghiệp chướng được gỡ xuống có phải là cách chị bỏ lại quá khứ?

- Ban đầu, tôi nghĩ mình là rapper thì điều quan trọng là nêu quan điểm, và trước giờ quan điểm của bản thân vốn cũng rất mạnh. Nhưng rồi tôi nhận ra khán giả của mình không chỉ là những bạn trẻ yêu rap, mà còn có cả các em nhỏ. Vì thế, tôi chủ động gỡ bài, không phải vì yêu cầu từ ai, mà vì hiểu rằng bài hát có thể đúng với mình nhưng chưa chắc phù hợp với tất cả. Tôi vẫn sẽ học cách cân bằng giữa cảm xúc cá nhân, cái tôi và cách lan tỏa, để tránh ảnh hưởng tới những khán giả không phù hợp.

Pháo cho biết những biến cố giúp cô trưởng thành hơn.

- Nhưng có bao giờ chị thấy lấn cấn khi một khoảnh khắc ngẫu hứng, “cái tôi” trong Sự nghiệp chướng lại quá nổi bật, trong khi cả hành trình tại Em xinh không đạt kỳ vọng?

- Tôi từng nhận được nhiều ý kiến rằng mình quá an toàn. Tuy nhiên, việc vào đến chung kết Em xinh không phải kết quả thấp. Nếu khán giả vẫn giữ suy nghĩ ấy sau 5 năm làm nghề, thì đó là điều đáng buồn. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ mình cần thử sức ở những hành trình lớn hơn.

Và với tôi, bài nhạc nào cũng như nhau, mỗi cảm xúc đều có giá trị riêng, đều là những nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn. Năm nay có thể hụt hơn năm trước, nhưng năm sau có thể cao hơn năm ngoái, điều đó cho thấy mình đang thay đổi, không đứng yên.

- Tới hiện tại, chị còn nỗi lo nào không? Về tiền bạc, sự nghiệp hoặc tình cảm chẳng hạn?

- Cái này nói ra có thể một số người sẽ thấy tôi hơi ngạo mạn… Nhưng tiền bạc thật ra chưa bao giờ là áp lực đối với tôi. Điều đó không đồng nghĩa tôi là người giàu có hay gì cả, mà đơn giản là mình luôn biết đủ.

Còn nếu để nói về điều khiến tôi lo lắng hay lấn cấn nhất, thì có lẽ là chặng đường làm nghề nghệ thuật của mình. Tôi muốn kéo dài con đường nghệ thuật của bản thân, muốn nó dài nhất có thể.