Phương Anh Đào khó cứu 'Báu vật trời cho'

Quy tụ dàn diễn viên thực lực, "Báu vật trời cho" vẫn chưa thể bứt phá. Tác phẩm ghi điểm ở màu sắc giải trí nhưng lộ nhiều chi tiết thiếu logic, chất lượng chưa được như kỳ vọng.

Trong các tác phẩm tham gia đường đua phim Tết, Báu vật trời cho từng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ, trở thành đối thủ nặng ký của Trấn Thành khi quy tụ ê-kíp giàu kinh nghiệm, thậm chí có thể xem là dày dạn bậc nhất mùa phim năm nay.

Cầm trịch dự án là bộ đôi đạo diễn Lê Thanh Sơn và biên kịch Trần Khánh Hoàng – những người đứng sau thành công của Em chưa 18. Riêng Trần Khánh Hoàng cũng từng chấp bút cho nhiều phim thương mại ăn khách. Đáng chú ý hơn cả là sự góp mặt của Phương Anh Đào và Tuấn Trần, hai trong số những gương mặt diễn xuất sáng giá của điện ảnh nội địa hiện tại.

Tuy vậy, chừng ấy lợi thế vẫn chưa đủ để Báu vật trời cho làm nên chuyện trên đường đua phim Tết, khi chất lượng tác phẩm còn bộc lộ những hạn chế đáng tiếc.

Hài hước nhưng nhiều chi tiết vô lý

Báu vật trời cho xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào), một người phụ nữ có quá khứ phức tạp, đang cố gắng tìm lại cuộc đời bình thường. Sau hàng loạt biến cố, tài sản quý giá nhất của cô giờ đây là cậu con trai Tô, đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp IVF. Thế nhưng, những rắc rối cũ bất ngờ ập tới, khiến hai mẹ con trở thành mục tiêu của những tay giang hồ cộm cán.

Không còn nơi nương tựa, cô tìm về vùng biển để nhờ cậy một người bạn cũ. Tại đây, Ngọc tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - người cha “sinh học” của con mình. Trong quá trình cùng chăm sóc Tô, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Hồng, từ một kẻ long bông, lêu lổng, bắt đầu thay đổi, mong muốn cùng Ngọc xây dựng mái ấm cho cậu bé. Tuy nhiên, sự bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ khi nhóm giang hồ tiếp tục lần theo dấu vết, truy lùng đến tận nơi họ đang sinh sống.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong phim.

Về mặt đề tài và cách khai thác, Báu vật trời cho cho thấy bản thân là một bộ phim thú vị, phù hợp để xem dịp Tết, khi đan cài các chất liệu hài, hành động, tình cảm gia đình trên nền một câu chuyện khám phá văn hóa miền duyên hải.

Ê-kíp phim cho thấy sự dụng công khi khai thác chất liệu miền biển, từ bối cảnh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt đến những chi tiết đậm màu sắc địa phương, góp phần tạo nên không khí đặc trưng cho câu chuyện. Tuy nhiên, ở không ít thời điểm, tác phẩm lại tạo cảm giác nhồi nhét, khi các yếu tố văn hóa được đưa vào khá vụng về, thiếu sự tính toán về nhịp kể và điểm rơi cảm xúc. Thay vì hòa quyện tự nhiên vào mạch truyện, những chi tiết này đôi lúc bị phô bày như lớp trang trí.

Bù lại, các mảng miếng hài trong phim được gieo tương đối duyên dáng, đặt đúng thời điểm, tạo sự bất ngờ cho khán giả, dẫu có phần chưa thật sự hợp lý khi nhân vật cư xử tưng tửng, trái ngược với thiết lập ban đầu. Cách xây dựng này phần nào gợi nhớ những gì bộ đôi từng làm trong Em chưa 18, mà ở đây là việc phim đạt được hiệu quả giải trí, bất chấp tình tiết có phần ngô nghê.

Dù vậy, khi đan xen quá nhiều yếu tố trong cùng một câu chuyện, tác phẩm khó tránh khỏi việc để lộ những chi tiết thiếu logic, thậm chí gây khó chịu với khán giả kỹ tính. Chẳng hạn, tình huống nhận lại con được xử lý khá đơn giản, trong khi về bản chất, việc xác định quan hệ huyết thống không thể dễ dàng như cách phim thể hiện, càng không thể diễn ra theo kiểu công khai, ồn ào như một sự kiện giữa xóm làng.

Diễn biến tâm lý nhân vật nhiều lúc cũng tạo cảm giác thiếu nhất quán, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Không ít lần nhân vật nói một đằng, cư xử một nẻo, đưa ra những quyết định khiến khán giả khó tìm được động cơ hợp lý phía sau.

Cha của Hồng (Trung Dân) là ví dụ rõ nét, khi vừa gặp người cháu “xa lạ” đã muốn trao toàn bộ tài sản; hay một người được xây dựng từng trải, thấu hiểu lẽ sống lại bất ngờ bộc lộ tư tưởng cực đoan, rồi ngay sau đó quay về hình ảnh người cha hết mực thương con.

Tương tự, nhân vật người con gái liên tục thay đổi thái độ, từ lo sợ bị chiếm đoạt tài sản sang biết quan tâm người khác, rồi lại trở về trạng thái tham lam, bất an. Những chuyển biến thiếu bước đệm cần thiết ấy khiến hành trình tâm lý của các nhân vật trở nên gượng gạo, khó thuyết phục.

Phim được đánh giá cao nhờ tính giải trí, song bị chê vì có nhiều tình tiết ngô nghê.

Dàn cast thực lực bị lãng phí

Về mặt sản xuất, Báu vật trời cho cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng, từ khâu bối cảnh, thiết kế mỹ thuật đến tổ chức quay ngoại cảnh. Việc quay phim ở biển vốn là thử thách lớn với bất kỳ ê-kíp nào, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu và khả năng kiểm soát điều kiện tự nhiên. Ở phương diện này, tác phẩm hoàn thành tương đối tròn trịa, đảm bảo được chất lượng hình ảnh và không khí cần thiết.

Dù vậy, các cảnh quay thực chất chưa tạo được sự thú vị về góc nhìn. Nhiều khuôn hình chủ yếu khai thác vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên theo cách trực diện, thiếu những xử lý gắn với tâm trạng và biến chuyển nội tâm của nhân vật. Vì thế, không gian biển phần nhiều dừng ở việc kích thích thị giác, thay vì thực sự góp phần dẫn dắt câu chuyện.

Bên cạnh đó, phim còn tạo cảm giác ôm đồm khi cùng lúc khai thác nhiều câu chuyện và thể loại, nhưng chưa đi đến tận cùng bất kỳ tuyến nào. Các phân đoạn hành động được dàn dựng tương đối nhạt, thậm chí có cảnh đánh nhau bị lướt qua khá kỳ cục. Trong khi đó, câu chuyện gia đình và tình yêu lại phát triển nhanh, nhân vật chưa thực sự trải qua đủ nỗi đau hay nỗ lực cần thiết để nhận ra điều mình mong muốn, khiến mọi thứ khó đọng lại.

Sở hữu dàn diễn viên thực lực như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan, Báu vật trời cho rõ ràng có nhiều lợi thế về mặt diễn xuất. Tuy nhiên, kịch bản thực chất chưa tạo được không gian để các diễn viên phát huy hết khả năng.

Sự kết hợp giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào vẫn đem lại cảm giác tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn đời thường. Tuấn Trần phát huy khá trọn vẹn sở trường với hình ảnh chàng trai lém lỉnh, hoạt ngôn nhưng giàu cảm xúc. Anh giữ được sự duyên dáng cần thiết trong các phân đoạn hài. Trong khi đó, Phương Anh Đào đem đến những khoảnh khắc sống động, đồng thời tạo được cảm giác đanh đá của một cô gái trải qua nhiều va vấp.

Dù vậy, cô khó có thể cứu vãn một nhân vật được xây dựng rối rắm, thiếu nhất quán. Không ít trường đoạn cho thấy nữ diễn viên chưa thật sự ở phong độ cao nhất, đôi khi tạo cảm giác gồng mình, biểu cảm và đài từ thậm chí còn hơi sến. Điều này càng đáng tiếc khi đây là lần trở lại điện ảnh sau hai năm vắng bóng.

Báu vật trời cho đứng thứ ba trên đường đua phim Tết, với 28 tỷ đồng tính đến chiều 20/2.

Quách Ngọc Ngoan mang đến màu sắc khác biệt với dạng vai hài có phần kỳ lạ. Dù bi kịch nhân vật chưa được đào sâu tới nơi tới chốn, anh vẫn tạo được nét dễ thương riêng, tung miếng đúng lúc và góp phần giữ nhịp giải trí ở phần cuối, khi câu chuyện bắt đầu sa đà vào những tình tiết thiếu thuyết phục.

Thực tế, nếu gọt giũa kỹ lưỡng hơn, tập trung vào hành trình nhân vật thay vì thêu dệt tình tiết, Báu vật trời cho hoàn toàn có khả năng chinh phục số đông khán giả. Bởi lẽ, đạo diễn Lê Thanh Sơn vẫn cho thấy khả năng giữ nhịp giải trí khá chắc tay, giúp mạch phim duy trì được sự sôi động.

Đáng tiếc, chính việc có quá nhiều tình tiết thiếu thuyết phục vô hình trung đã tạo khoảng cách giữa phim và khán giả.