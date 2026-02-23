Phim Tết 2026: Tiền nhiều nhưng chất lượng tổng thể chưa tiến bộ

Mùa phim Tết 2026 được mong chờ khi hàng trăm tỷ đồng được rót vào đường đua. Trấn Thành vẫn áp đảo về doanh thu nhưng phim của Trường Giang cũng dần cán mốc 100 tỷ đồng.

Khi cả Trấn Thành, Trường Giang, Xuân Hinh, Thu Trang, Phương Anh Đào, Tuấn Trần… đồng loạt xuất hiện cùng một thời điểm, mùa phim Tết Nguyên đán 2026 từng được dự báo là màn đối đầu khốc liệt chưa từng thấy.

Từ đây, cuộc đua không còn đơn thuần là câu chuyện chất lượng. Để đạt doanh thu khả quan, đó còn là màn so kè trên mạng xã hội, giành giật suất chiếu và sức hút truyền thông, mà như đạo diễn Minh Beta chia sẻ: chính sự thiệt hại của một bên có thể trở thành lợi ích trực tiếp cho bên còn lại.

Dù vậy, không thể phủ nhận việc các nhà sản xuất chạy đua quyết liệt đã góp phần khiến “miếng bánh” phòng vé phình to, với lượng khán giả ra rạp tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ Box Office Việt Nam, với 409,4 tỷ đồng trong 6 ngày, Tết Bính Ngọ vượt hơn 33% so với doanh số cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 (306 tỷ trong 6 ngày đầu).

Tiền đổ vào phim Tết ngày càng lớn

Cú trượt chân của Trấn Thành cách đây một năm đã mở ra hy vọng rằng “miếng bánh” phim Tết không còn là của riêng một người. Từ đó, các nhà sản xuất mạnh dạn hơn khi tung ra những “quân bài” chủ lực vào dịp này, với mức đầu tư lớn và đặc biệt là kinh phí quảng bá tăng mạnh.

Dẫn đầu vẫn là Trấn Thành với Thỏ ơi. Đứng ở cả vai trò đạo diễn kiêm nhà đầu tư, anh rót gần 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng ) cho dự án. Theo tìm hiểu, phần lớn ngân sách nằm ở khâu hình ảnh, khi tác phẩm ứng dụng những kỹ thuật làm phim tiên tiến hàng đầu thị trường nội địa. Bên cạnh đó, thời gian quay kéo dài 37 ngày cũng khiến chi phí đội lên. Cộng với chiến dịch quảng bá dài hơi, phủ sóng mạng xã hội, đứa con tinh thần của Trấn Thành cần tới doanh thu hàng trăm tỷ đồng mới có thể hoàn vốn.

Không để miếng bánh khổng lồ dịp Tết rơi vào tay các “ông lớn”, cú bắt tay giữa Beta Group và LOTTE đã biến Mùi phở thành dự án có quy mô lớn thứ hai trong mùa Tết năm nay. Quá trình sản xuất của tác phẩm tương đối dài hơi, bắt đầu từ Tết năm ngoái, đồng thời quy tụ dàn ê-kíp có tay nghề hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phim nội địa hiện nay. Ước tính, kinh phí sản xuất của Mùi phở vào khoảng 30 tỷ đồng .

4 tác phẩm tham gia đường đua phim Tết.

Đáng chú ý hơn cả là ngân sách quảng bá, khi dự án thuộc nhóm cao nhất trong số các đối thủ. Những ngày qua, ê-kíp Minh Beta liên tục tung ra nhiều chương trình nhằm thu hút khán giả, triển khai các hoạt động tiếp thị nối tiếp, qua đó đẩy áp lực hoàn vốn lên cao. Theo chia sẻ của Chủ tịch Beta Group, phim cần chạm mốc 100 tỷ đồng mới có thể hoàn vốn.

Trong khi đó, kinh phí sản xuất của Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng gần như tương đương, rơi vào khoảng 25 tỷ đồng . Dù vậy, nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết ngưỡng hòa vốn của phim Trường Giang vào khoảng 80 tỷ đồng , một phần do ngân sách P&A khá lớn, có thể lên tới 10 tỷ đồng .

Thực tế cho thấy, ngoại trừ Trấn Thành có mức đầu tư cho sản xuất thuộc dạng vượt trội, ba đối thủ còn lại dừng ở mức khá so với mặt bằng chung phim Việt. Tuy nhiên, việc phải đối đầu trực diện, “cạnh tranh từng mm” về suất chiếu và độ nhận diện đã đẩy chi phí truyền thông lên cao, kéo theo áp lực doanh thu lớn để có thể hoàn vốn.

Nếu không mắc sai lầm, Trấn Thành quá khó bị đánh bại

Thực tế, với dung lượng thị trường gấp ba lần ngày thường, các nhà sản xuất hoàn toàn có lý do chính đáng để “đổ tiền” vào mùa phim Tết. Song biến số lớn nhất, khiến các tay đua có thể “thắng lớn” hoặc “trắng tay”, thực chất nằm ở phong độ của Trấn Thành.

Với thương hiệu đã được xây dựng qua nhiều mùa Tết, nam đạo diễn gần như luôn xuất phát ở vị trí bỏ xa phần còn lại, sở hữu số suất chiếu vượt trội. Và nếu trong một năm anh giữ được phong độ cùng sự tỉnh táo, khả năng thắng lớn của nam đạo diễn là rất cao, qua đó đẩy các nhà sản xuất khác vào thế khó.

Và điều đó đã xảy ra vào mùa phim Tết 2026. Với số suất chiếu gấp 2,5 lần phim của Trường Giang và gấp bốn lần hai đối thủ còn lại, ngay từ khi ra mắt, Thỏ ơi đã nhanh chóng bỏ xa phần còn lại. Phim cán mốc 100 tỷ đồng sau 2,5 ngày, đạt 200 tỷ sau 5 ngày, với nhiều suất chiếu “giờ đẹp” giúp tỷ lệ lấp rạp duy trì ở mức hơn 50 khán giả mỗi suất.

Tính đến trưa 23/2, Thỏ ơi đạt khoảng 260 tỷ đồng , chiếm 61% tổng doanh thu phim nội địa, tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm còn lại.

Nếu như một năm trước, chất lượng chưa thuyết phục cùng những phát ngôn gây tranh cãi từng khiến Trấn Thành chững lại, thậm chí bị vượt lên ở giai đoạn sau, thì năm nay kịch bản ấy dường như khó tái diễn. Bởi lẽ, Thỏ ơi đang được xem là phim nổi trội nhất mùa Tết, trong khi nam đạo diễn cũng cho thấy sự tỉnh táo khi tiếp nhận các ý kiến trái chiều.

Trấn Thành vẫn áp đảo khi tìm lại phong độ.

Dù vậy, với các tác phẩm còn lại, nguồn đầu tư lớn cho truyền thông không phải không có hiệu quả. Dù chưa thể cạnh tranh trực diện với Trấn Thành, mặt bằng mùa phim Tết 2026 vẫn được đánh giá khả quan hơn những năm trước, khi nhóm phía sau vẫn ghi nhận doanh thu tương đối ổn, không bị bóp nghẹt hoàn toàn.

Với 83 tỷ đồng , Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang đã vượt mốc hòa vốn và bắt đầu mang lãi về cho nhà sản xuất. Trong khi đó, Báu vật trời cho cũng dắt túi 52 tỷ đồng , và nếu tiếp tục duy trì tốc độ này, khả năng tác phẩm chạm đến điểm hòa vốn là hoàn toàn khả thi.

Trường hợp đáng tiếc thuộc về Mùi phở, khi phim mới đạt 31 tỷ đồng . Trong bối cảnh chỉ được xếp khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày, phim được dự đoán sẽ khép lại ở khoảng 40 tỷ đồng . Với mức đầu tư lớn, đơn vị sản xuất đang đối diện với khoản lỗ không nhỏ.

Dẫu vậy, nếu so với những “bại tướng” của Trấn Thành ở các mùa Tết trước như Yêu nhầm bạn thân ( 21 tỷ đồng ), Trà ( 1,4 tỷ đồng ) hay Sáng đèn phải rời rạp sau ba ngày, thành tích năm nay vẫn có thể xem là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Chất lượng chưa tiến bộ, mùa Tết vẫn chuộng phim hài

Trong 4 tác phẩm tham gia đường đua phim Tết, có đến 3 dự án lấy không khí hài làm chủ đạo, gồm hài - gia đình (Mùi phở, Nhà ba tôi một phòng) và hài - lãng mạn (Báu vật trời cho). Bên cạnh đó, dù được xây dựng như một chính kịch nặng đô, Thỏ ơi vẫn đan cài nhiều mảng miếng, mang đến không ít khoảnh khắc hài hước. Đáng chú ý, 3/4 tác phẩm (trừ Thỏ ơi) đều được gắn nhãn K - dành cho mọi đối tượng khán giả.

Thực tế, đây là xu hướng diễn ra thường xuyên ở những mùa trước. Cùng kỳ năm ngoái, cả 3 bộ phim ra mắt dịp Tết đều thuộc thể loại hài. Các nhà sản xuất thường cố gắng xây dựng một tác phẩm dễ xem, phù hợp với số đông, nhằm tiếp cận lượng khán giả rộng rãi và đáp ứng nhu cầu giải trí đặc thù của mùa Tết.

Tuy nhiên, dù thị trường có nhiều tín hiệu tích cực, chất lượng các phim năm nay nhìn chung chưa có nhiều bước tiến rõ rệt.

Chất lượng phim Tết chưa được cải thiện, vẫn gây nhiều tranh luận.

Thực chất, dù được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ, bộ phim của Trấn Thành vẫn gây không ít tranh luận khi bị nhận xét quá ồn ào, dày đặc thoại. Bên cạnh đó, diễn biến tâm lý nhân vật chưa thật sự hợp lý. Vì tham pha trộn nhiều tình tiết, đan cài màu sắc giật gân, tổng thể trở nên hỗn loạn, khán giả khó cảm nhận rõ thông điệp tác phẩm. Bù lại, Thỏ ơi vẫn được ghi nhận ở sự hấp dẫn, đặc biệt ở nửa sau khi tiết tấu dồn dập, liên tục đẩy cao sự tập trung của người xem.

Trong khi đó, ba tác phẩm còn lại đều không được đánh giá cao về mặt nội dung, với kịch bản còn vụng về. Khá khẩm hơn đôi chút là Báu vật trời cho, khi phim có những miếng hài hiệu quả, mang lại tính giải trí; song câu chuyện có phần ngô nghê do hy sinh phát triển nhân vật và mạch truyện để cài cắm mảng miếng.

Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nếu Mùi phở bị nhận xét ồn ào, thiếu chất điện ảnh và nặng màu sắc kịch, thì tác phẩm của Trường Giang lại gây tranh luận vì chủ đề và cách xử lý tình tiết bị cho là cũ kỹ, cố lấy nước mắt khán giả một cách vụng về.