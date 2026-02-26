Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Isaac chung khung hình với David Beckham

  • Thứ năm, 26/2/2026 18:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh Isaac chụp cùng David Beckham tại Tuần lễ Thời trang Milan 2026 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Isaac mới đây đăng tải khoảnh khắc đứng cạnh David Beckham tại một sự kiện thuộc Milan Fashion Week 2026, diễn ra tại Milan (Italy). Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Trong hình ảnh, Isaac lựa chọn áo khoác dáng dài tông nâu, phối sơ mi và cà vạt họa tiết. Trong khi đó, David Beckham diện suit nâu trầm cùng cà vạt xanh đậm. Cả hai xuất hiện trong không gian sự kiện với phong cách lịch lãm, tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý.

Isaac và David Beckham tại Milan Fashion Week 2026. Ảnh: @Isaac.

Theo thông tin từ ê-kíp, Isaac tham dự tuần lễ thời trang với tư cách khách mời của một thương hiệu thời trang quốc tế. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như David Beckham, S.Coups (trưởng nhóm SEVENTEEN) và diễn viên Thái Lan Mew Suppasit.

Trước đó, Isaac và các thành viên nhóm 365 vừa có dịp hội ngộ trong những ngày đầu năm mới, với sự góp mặt của Ngô Thanh Vân. Đây là lần hiếm hoi đội hình quen thuộc xuất hiện đông đủ sau thời gian dài hoạt động riêng. Trong khung hình được chia sẻ, cả nhóm ngồi quây quần trước không gian trang trí ngày Tết, trong khi Ngô Thanh Vân xuất hiện giản dị, gần gũi cùng các học trò cũ.

Isaac sinh năm 1989, là anh cả kiêm trưởng nhóm 365. Gần đây, nam ca sĩ tham gia Anh trai “say hi”. Trong chương trình, Isaac đồng đều về ngoại hình, kỹ năng trình diễn, giọng hát, vũ đạo nhưng bất lợi vì không biết sáng tác, sản xuất âm nhạc lại ít bứt phá về phong cách.

Thời điểm đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Isaac bày tỏ anh không thấy áp lực về việc phải chiến thắng hoặc giữ thứ hạng cao. “Màn trình diễn nhóm thành công không chỉ phụ thuộc vào một mình mà còn rất nhiều yếu tố khác. Vào chương trình có format thi nhóm, việc thắng tuần này, thua tuần khác là chuyện bình thường. Quan trọng là tôi được cùng anh em cố gắng khai thác hết tiềm năng trong mỗi tuần thi và cháy hết mức”, Isaac chia sẻ.

Thuận Minh

  Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

  David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

