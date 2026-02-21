Phim có Lan Ngọc thu 38 tỷ đồng

Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 "Con rối tự do" sắp khép lại hành trình phòng vé. Phim thu 38 tỷ đồng, con số tương đối lớn với một dự án game show phát hành rạp.

Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 với chủ đề Con rối tự do rời rạp sau một tháng ra mắt. Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, sáng 21/2, phim vẫn được xếp 3 suất chiếu nhưng không bán được vé nào. Những ngày sau đó, tác phẩm cũng không còn xuất hiện trên các hệ thống đặt vé.

Khép lại hành trình tại rạp, Con rối tự do thu về hơn 38 tỷ đồng - mức doanh thu tương đối lớn với một dự án game show phát hành rạp. Ngay khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé, cán mốc 6,7 tỷ đồng trong giai đoạn chiếu sớm. Trong tuần đầu, trung bình mỗi suất bán khoảng 30 vé - con số khá ấn tượng. Trong bối cảnh thị trường không có đối thủ quá mạnh, Con rối tự do duy trì đà tăng trưởng thuận lợi những ngày sau đó.

Running Man Vietnam là gameshow ăn khách bậc nhất năm qua.

Con rối tự do đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình truyền hình thực tế lựa chọn cách kết thúc mùa bằng bản chiếu điện ảnh.

Tác phẩm có thời lượng hơn 160 phút, được xây dựng như một câu chuyện liền mạch, kết nối các thử thách quen thuộc của Running Man với yếu tố dàn dựng, kịch tính và chiều sâu tâm lý.

Nội dung xoay quanh hành trình của các thành viên khi đối mặt với những lựa chọn gắn liền với tiền bạc, danh vọng, quyền lực và khát vọng tự do - cũng là thông điệp xuyên suốt của toàn mùa.

Phiên bản điện ảnh quy tụ đầy đủ dàn cast mùa 3 gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và Lê Nhân.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Mùa 3 của show thực tế được sản xuất bởi Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.