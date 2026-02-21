Trấn Thành cầu xin khán giả

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
"Thỏ ơi" bị phát tán video quay lén, làm lộ tình tiết quan trọng. Trấn Thành lên tiếng kêu gọi không spoil, tôn trọng công sức ê-kíp.

Những ngày gần đây, Thỏ ơi bị phát tán nhiều đoạn video quay lén trong rạp, làm lộ các tình tiết quan trọng của phim. Trong khi đó, tác phẩm vốn được xây dựng với nhiều cú twist, phụ thuộc lớn vào yếu tố bất ngờ.

Ngày 21/2, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải bài viết xin khán giả không tiết lộ cái kết của Thỏ ơi hay quay lén trong rạp.

Nam đạo diễn bày tỏ: “Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người. Nên em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp post lên các nền tảng mạng xã hội. Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong 1 bộ phim”.

Khép lại bài đăng, Trấn Thành bày tỏ mong muốn khán giả tôn trọng công sức của ê-kíp, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ tác phẩm.

Thỏ ơi đến từ Trấn Thành tiếp tục công phá rạp Việt trong những ngày Tết. Bộ phim thứ 5 của nam đạo diễn bỏ xa các đối thủ còn lại về doanh thu lẫn hiệu ứng. Tính đến sáng 21/2, bộ phim dắt túi 178 tỷ đồng, cùng tỷ lệ lấp rạp ngày càng tăng.

Trong khi đó, những đối thủ của Trấn Thành trên đường đua phim Tết đang dần bị bỏ lại khá xa. Ra mắt cùng thời điểm, hiện Nhà ba tối một phòng của Trường Giang dắt túi khoảng 58 tỷ đồng. Trong khi đó, Mùi phởBáu vật trời cho lần lượt đạt doanh thu 22 tỷ đồng33 tỷ đồng.

Thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, pha yếu tố giật gân, Thỏ ơi xoay quanh ba mối quan hệ được đan cài, chồng chéo. Từ đó, những hiểu lầm, rạn nứt hôn nhân, chuyện ngoại tình dần được lật mở, đẩy các nhân vật vào vòng xoáy căng thẳng.

Trong mạch truyện ấy, LyLy vào vai người dẫn dắt một chương trình tư vấn tình yêu - điểm khởi nguồn của mọi biến cố. Pháo hóa thân thành cô gái vướng vào mối quan hệ với người đã có gia đình, còn Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh người đàn ông cực đoan, níu kéo tình yêu theo cách độc hại.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thông minh của kịch bản khi đan cài khéo léo ba mối quan hệ, cùng những lật giở, cú twist liên tiếp tạo nên bất ngờ. Câu chuyện tạo được sự tò mò, với cách sắp xếp tình huống hợp lý nhằm đẩy cao trào. Song để phục vụ cho các bước ngoặt ấy, đôi lúc diễn biến tâm lý nhân vật chưa thật sự hợp lý.

Về mặt diễn xuất, Thỏ ơi gây tranh luận khi dàn cast của Trấn Thành phần lớn là diễn viên tay ngang, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, các gương mặt tham gia có màn thể hiện tương đối tròn trịa. Dù vậy, việc lồng ghép nhiều câu thoại mang màu sắc “đạo lý” khiến đôi chỗ đứt mạch cảm xúc.

'Thỏ ơi' của Trấn Thành vượt 100 tỷ

"Thỏ ơi" của Trấn Thành vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn 2 ngày ra rạp, cùng tốc độ kiếm tiền đang tăng nhanh chóng. Riêng trong sáng 19/2, tác phẩm dắt túi 22 tỷ đồng.

13:45 19/2/2026

