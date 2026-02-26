Minh Beta nói về tranh cãi 'Mùi phở'

Minh Beta cho biết không bất ngờ trước tranh cãi của "Mùi phở". Song, đạo diễn bày tỏ việc công kích nặng nề một sản phẩm không phải là cách phản ứng văn minh.

Gần đây, Mùi phở chỉ còn duy trì hơn 500 suất chiếu mỗi ngày, doanh thu tính đến sáng 26/2 đạt trên 34 tỷ đồng . Bên cạnh khả năng kiếm tiền ngày càng tụt dốc, bộ phim của Minh Beta cũng vướng loạt tranh cãi về chất lượng cùng những lùm xùm xoay quanh hậu trường.

Ngày 26/2, Minh Beta tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân, nói về những tranh cãi xoay quanh Mùi phở.

Mở đầu chia sẻ, đạo diễn thừa nhận không bất ngờ trước các ý kiến trái chiều. Theo anh, ngay từ khi triển khai dự án, ê-kíp đã lường trước khả năng bộ phim sẽ tạo ra những góc nhìn khác nhau vì đây là tác phẩm có màu sắc riêng, khác với dòng phim quen thuộc của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Minh Beta nói về tranh cãi xoay quanh Mùi phở trưa 26/2. Ảnh: @minhbeta.

“Một phim như vậy sẽ gây tranh cãi vì có những người thấy hợp với họ, có những tình cảm chúng tôi rất trân trọng. Nhưng ngược lại cũng có sự công kích, có sự trái chiều, một phần vì câu chuyện truyền thông bẩn tôi đã từng nói, nhưng tôi cũng hiểu có những người thật sự thấy bộ phim khó tiếp cận với những gì họ quen", đạo diễn chia sẻ.

Minh Beta nói thêm: "Tôi thấy chuyện đấy rất bình thường, giống như một món ăn, mắm tôm chẳng hạn. Nếu người nước ngoài lần đầu tới Việt Nam và thưởng thức món đấy, sẽ có rất nhiều người không thích, không quen. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là cách chúng ta phản ứng với điều mới lạ. Nếu họ cảm thấy không thích với mắm tôm hay nước mắm mà họ buông những lời rất cay nghiệt, nặng nề, thì đấy không phải là cách phản ứng văn minh”.

Cuối video, Minh Beta nhấn mạnh nếu chỉ đơn thuần công kích một bộ phim vì sự lạ lẫm về giọng điệu hay yếu tố văn hóa, thì đó không phải là phản ứng phù hợp đối với một sản phẩm văn hóa.

Trước đó, Minh Beta từng lên tiếng giải thích về sự việc đại diện Lotte - đơn vị phát hành Mùi phở - quỳ gối trước khán giả. Đồng thời, đạo diễn cũng nhắc đến những chiêu trò truyền thông “bẩn” nhắm vào phim.

“Trong hành trình của Mùi phở, tôi chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh khác nhau, trong đó có cả những cách làm truyền thông rất thiếu lành mạnh. Có những bình luận, những câu chuyện được thêu dệt, vu khống, thậm chí tấn công cá nhân tôi một cách trắng trợn và hoang đường. Các hoạt động này được thực hiện một cách có tổ chức, bài bản, có lớp lang và tính toán kỹ lưỡng. Thực lòng, chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến và đối diện với những sự tấn công ác ý đến vậy”, ông nói.

Mùi phở là một trong số 4 phim Việt ra mắt dịp Tết Nguyên Đán 2026. Tác phẩm do nghệ sĩ Xuân Hinh đóng chính, cùng các diễn viên quen thuộc như Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương, Thanh Hương, Tiến Lộc...