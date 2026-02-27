Xuân Nghi được cầu hôn

Xuân Nghi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong không gian lãng mạn. Cả hai trải qua khoảng bốn năm gắn bó, hẹn hò.

Sáng 27/2, Xuân Nghi chia sẻ loạt hình ảnh được bạn trai cầu hôn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Theo những hình ảnh được đăng tải, bạn trai Xuân Nghi diện trang phục tông tối, trong khi nữ ca sĩ chọn váy trắng dài thanh lịch. Khoảnh khắc trao nhẫn và cái ôm tình cảm của cả hai nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Xuân Nghi không giấu được sự xúc động khi chính thức bước sang một chặng đường mới trong đời sống cá nhân. “Và rồi tôi lại buột miệng nói một câu ngốc nghếch như: Em đồng ý”, nữ ca sĩ viết.

Trước đó, Xuân Nghi công khai bạn trai bằng tuổi là Kenny Minh Vũ - một kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Đến nay, hai người hẹn hò được 4 năm.

Xuân Nghi trong khoảnh khắc được cầu hôn. Ảnh: @xuannghi.

“Bạn trai là một người chín chắn, kỷ luật, trưởng thành, nhưng rất tình cảm. Cùng tuổi nhưng bạn ấy lo cho Nghi từng ly từng tý. Ở bên bạn, Nghi thật sự bình yên và cảm thấy an toàn. Cả hai làm khác ngành và có cuộc sống riêng nhưng lúc nào cũng cùng vun đắp hạnh phúc, cố gắng hỗ trợ nhau", nữ ca sĩ kể về bạn trai.

Xuân Nghi sinh năm 1994 phát hành lần lượt 4 album trước khi đi du học gồm Tiếng hát thiên thần nhỏ (2005), Những câu chuyện trong ngôi nhà mẫu giáo (2006), Xuân Nghi và những người bạn (2007) và Cả nhà cùng xem (2008). Năm 2010, Xuân Nghi quyết định sang nước ngoài du học. Cô theo học ngành Music industry and marketing tại Đại học Nam California.

Về nước, Xuân Nghi đang được chú ý ở Chị đẹp đạp gió 2024. Ngoài ngoại hình sáng sân khấu, thần thái tốt, nữ ca sĩ được đánh giá cao ở khả năng hát, nhảy tốt lại có tư duy âm nhạc phù hợp xu hướng, biết sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Trước đó, khi trao đổi với Tri Thức – Znews, Xuân Nghi thừa nhận bản thân áp lực khi tham gia chương trình nhưng nhờ đó cô cũng có động lực để quyết tâm tiến bộ, hoàn thiện bản thân và chơi hết mình.

“Tất nhiên cuộc thi nào cũng có thắng có thua và tôi cũng lo lắng. Nhưng đối thủ lớn nhất với tôi là chính mình chứ không phải các chị. Ngược lại, các chị luôn ủng hộ và chăm sóc, giúp tôi chiến thắng bản thân. Hy vọng Nghi và các chị cạnh tranh thật lành mạnh, văn minh để đem đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn nhất”, Xuân Nghi chia sẻ.