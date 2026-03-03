'One Piece' gây sốt

Netflix vừa tung ra trailer cuối cùng của "One Piece" mùa 2, hé lộ những diễn biến hấp dẫn với loạt cảnh hành động kịch tính.

Trailer cuối cùng của One Piece: Into The Grand Line vừa ra mắt, hé lộ những diễn biến mới khi băng Mũ Rơm của Luffy tiến vào Đại Hải Trình (Grand Line).

Ngay từ cảnh đầu tiên của trailer, phản diện Mr. 9 đã buông lời khiêu khích: "Nhóm bọn ta ta có cả trăm người. Còn ngươi thì chỉ đơn độc". Đáp lại, Zoro với song kiếm quét sạch đội địch chỉ với vài chiêu thức. Trailer sau đó tiếp tục hé lộ hàng loạt cảnh hành động kịch tính tại các địa điểm mà băng hải tặc của Luffy đi qua.

Ngay sau khi công bố, trailer của One Piece: Into The Grand Line gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều khán giả bày tỏ háo hức khi nhóm nhân vật chính tiến vào Đại Hải Trình - vùng biển nguy hiểm và khó lường, nơi đầy rẫy những hòn đảo kỳ lạ và kẻ thù hùng mạnh mới.

Mùa 2 One Piece dự kiến lên sóng ngày 10/3. Ảnh: Netflix.

Các diễn viên Iñaki Godoy trong vai Luffy, Mackenyu vai Zoro, Emily Rudd vai Nami, Jacob Romero vai Usopp và Taz Skylar vai Sanji đều trở lại trong mùa 2 loạt phim. Ngoài ra, dàn cast bổ sung thêm một số gương mặt mới như Charithra Chandran, Joe Manganiello, Katey Sagal và David Dastmalchian.

One Piece: Into The Grand Line do Matt Owens và Joe Tracz đảm nhiệm vai trò đồng điều hành sản xuất, biên kịch và nhà sản xuất điều hành. Tác phẩm dựa trên bộ manga bán chạy nhất của Eiichiro Oda. One Piece hiện vẫn là series manga bán chạy nhất mọi thời đại tại Nhật Bản, với hơn 500 triệu bản được tiêu thụ trên toàn thế giới qua hơn 100 tập truyện.

Trước đó, mùa 1 loạt phim ra mắt năm 2023 nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Series trụ vững 8 tuần trong Top 10 BXH toàn cầu của Netflix, đứng vị trí số 1 tại hơn 75 quốc gia và trở thành series tiếng Anh đầu tiên của Netflix ra mắt ở vị trí số 1 tại Nhật Bản. Bộ phim đã vượt mốc 100 triệu lượt xem và nằm trong nhóm các tựa phim được tải xuống nhiều nhất trên nền tảng.

Tác phẩm cũng nhận 11 đề cử tại giải Children’s & Family Emmy Awards, trong đó có hạng mục Series dành cho thiếu niên xuất sắc.