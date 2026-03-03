Bộ phim của Trấn Thành sau 15 ngày chiếu mang về 400 tỷ đồng. Sắp tới, hành trình của tác phẩm sẽ không còn thuận lợi khi "Tài" của Mỹ Tâm ra rạp.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thỏ ơi chạm mốc doanh thu 400 tỷ đồng trong tối 3/3, tức sau tròn 15 ngày công chiếu. Hiện tại, tác phẩm đang ở vị trí top 6 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất lịch sử, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7, Nhà bà Nữ và Bố già.

Với việc kiếm được 400 tỷ đồng sau 15 ngày, Thỏ ơi đang là phim có tốc độ kiếm tiền nhanh thứ 2 của Trấn Thành, chỉ sau Mai ( 400 tỷ đồng sau 11 ngày). Trong khi, phim khác của Trấn Thành là Nhà bà Nữ cần 17 ngày mới chạm tay đến cột mốc phòng vé trên, còn Bố già cần thời gian tròn 1 tháng.

Thỏ ơi thu 400 tỷ sau 15 ngày chiếu. Ảnh: NSX.

Bước sang tuần thứ 3 chiếu rạp, Thỏ ơi hiện vẫn giữ vị trí top 1 song sức nóng đã giảm. Phim sắp tới sẽ không còn thuận lợi kiếm tiền khi Tài - một dự án do Mai Tài Phến đạo diễn và Mỹ Tâm sản xuất - ra mắt (6/3).

Với việc bị đối thủ đồng hương ngáng chân, khả năng Thỏ ơi vượt thành tích của Mai (551 tỷ) gần như rất khó xảy ra. Nhưng trước mắt, phim vẫn cho thấy tiềm năng vượt qua doanh thu Bố già (427 tỷ).

Tri Thức - Znews dự đoán Thỏ ơi sẽ khép lại hành trình với ngưỡng doanh thu khoảng 450- 470 tỷ đồng . Song, con số doanh thu cuối cùng còn phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của chiến dịch truyền thông phim những ngày tới.